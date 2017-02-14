наверх
Новости Архангельска
14 февраля, вторник 11:33
$60.09
64.29
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
12.02.17
Институт страховых представителей «РГС-Медицина»
398
12.02.17
В Росгвардии в день создания лицензионно-разрешительной службы подвели итоги работы
169
11.02.17
Архангельские приставы заставили нотариуса прекратить прием граждан в квартире
168
11.02.17
Машино-место официально признано объектом недвижимости
151
10.02.17
Купить квартиру в новостройках Архангельска и Северодвинска стало проще и дешевле
107
11.02.17
Крупнейшие застройщики Архангельской области подтвердили свое участие в стройфоруме
94
12.02.17
Вести Поморья снимут репортаж о проблемах участия в программе поддержки заемщиков
91
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Экономика

     

фото, видео с места события

Малому и среднему бизнесу станет проще брать кредиты

Малому и среднему бизнесу станет проще брать кредиты, поскольку Банк России смягчит требования к обслуживающим банкам.

«С 1 апреля мы планируем изменить критерии для льготного коэффициента риска. Будет новый критерий дробности — 0,5% от капитала банка, — сообщил зампред Центробанка Василий Поздышев.

Критерий дробности нужен банкам для того, чтобы оценить степень риска. Высокое значение дает право на выдачу большего кредита. Сейчас он составляет 0,2% от капитала банка – это максимальная сумма, которую кредитная организация может кредитовать малому или среднему предприятию.

Еще одна мера поддержки – разрешение банкам увеличить максимальную сумму кредита малому и среднему бизнесу от 0 до 60 млн. рублей.

Эти меры помогут выправить ситуацию с кредитованием небольших предприятий, которая ухудшается с каждым годом. Так, по данным ЦБ, за восемь месяцев 2016 года объем выданных кредитов МСБ снизился на 11%, - передают "Известия". 

  
версия для печати
  
просмотров: 100
дата: 14.02.17 | 10:11
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080