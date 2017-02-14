Архангельск: Экономика

Малому и среднему бизнесу станет проще брать кредиты, поскольку Банк России смягчит требования к обслуживающим банкам.

«С 1 апреля мы планируем изменить критерии для льготного коэффициента риска. Будет новый критерий дробности — 0,5% от капитала банка, — сообщил зампред Центробанка Василий Поздышев.

Критерий дробности нужен банкам для того, чтобы оценить степень риска. Высокое значение дает право на выдачу большего кредита. Сейчас он составляет 0,2% от капитала банка – это максимальная сумма, которую кредитная организация может кредитовать малому или среднему предприятию.

Еще одна мера поддержки – разрешение банкам увеличить максимальную сумму кредита малому и среднему бизнесу от 0 до 60 млн. рублей.

Эти меры помогут выправить ситуацию с кредитованием небольших предприятий, которая ухудшается с каждым годом. Так, по данным ЦБ, за восемь месяцев 2016 года объем выданных кредитов МСБ снизился на 11%, - передают "Известия".