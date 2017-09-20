Малый бизнес Поморья получит право на бессрочный выкуп арендуемого имущества

Малые и средние предприятия (МСП) могут получить преимущественное право выкупа арендуемой недвижимости, находящейся в федеральной собственности. Соответствующий проект федерального закона подготовило Министерство экономического развития при участии Торгово-промышленной палаты, «Опоры России» и РСПП. Сейчас такой выкуп допускается лишь для недвижимости, принадлежащей регионам или муниципалитетам.По действующему законодательству малый и средний бизнес может до 1 июля 2018 года воспользоваться правом преимущественного выкупа арендуемого помещения или здания, если оно находится на балансе региона или муниципалитета. Предлагается сделать эту возможность бессрочной и дополнить перечень федеральным имуществом.«Передача в аренду недвижимости позволяет вовлечь в полноценный хозяйственный оборот государственное или муниципальное имущество, которое не используется непосредственно органами власти. Поэтому предоставление бессрочного права на преимущественный выкуп недвижимости выгоден как бизнесу, который становится полноценным хозяином площадей, так и государству, которое избавляется от ненужных объектов», - прокомментировал президент Архангельской торгово-промышленной палаты Василий Сидоровский.Законопроект также предлагает поддерживать малый и средний бизнес за счет выдачи земельных участков на особых условиях. Речь идет о специализированных аукционах на право заключения договора аренды земли только среди субъектов МСП, а в некоторых случаях — о передаче участков без торгов. Заключение договоров аренды на срок от пяти до десяти лет должно обеспечить баланс между долгосрочной деятельностью и обеспечением конкуренции среди потенциальных арендаторов.Предлагаемые поправки были подготовлены в соответствии с «дорожной картой» реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ до 2030 года. Цель «дорожной карты», утвержденной распоряжением правительства, — расширение имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.