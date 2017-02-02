Архангельск: Экономика

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Вячеслав Кравченко провёл выездное совещание по вопросу повышения платёжной дисциплины в энергетическом комплексе на территории Архангельской области.

В совещании приняли участие председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, его заместители Александр Шестаков и Виктор Иконников, министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Поташев, представители энергетических и ресурсоснабжающих организаций Поморья, а также силовых ведомств.

Вячеслав Кравченко рассказал, что по состоянию на первое ноября 2016 года задолженность потребителей Архангельской области перед гарантирующим поставщиком (ГП) электрической энергии ПАО «Архэнергосбыт» составила 2,19 млрд руб. Прирост с начала 2016 года - 145 млн руб., уровень расчетов 98 %. Наибольшая задолженность потребителей сформирована по группам:

- ЖКХ - 913 млн руб.,

- Население - 625,4 млн руб.,

- Промышленные и приравненные к ним потребители - 547,9 млн руб.

Самый низкий уровень расчетов по группе ЖКХ - 92,5 %.

Из-за хронических неплатежей задолженность ПАО «Архэнгергосбыт» перед поставщиками (ОРЭМ) на 20.11.2016 составляет 706 млн руб. Зам. министра отметил, что вопреки всем трудностям, Архэнергосбыт изыскивает возможность снижать задолженность на «опте»: с начала 2016 года её размер понизился на 634 млн руб.

Вышеупомянутым субъектам рынка было настоятельно рекомендовано изменить свою поведенческую модель и начать осуществлять регулярные текущие платежи в рамках взятых на себя обязательств. Вячеслав Кравченко обратил внимание Правительства Архангельской области на необходимость проведения более активной работы в части наведения порядка и стабилизации расчётов за энергоресурсы на территории Архангельской области, создание максимально понятного и прозрачного процесса расчётов за ресурсы. Замминистра потребовал от ресурсоснабжающих организаций предоставить в энергетическое ведомство полный отчёт и графики платежей за период с 2013 по 2016 годы, а областную прокуратуру дать правовую оценку действиям злостных неплательщиков.

Представители ПАО «Архнергосыбыт» уже неоднократно отмечали как на областном, так и на федеральном уровне, что и Жилищный кодекс РФ, и Кодекс об административных правонарушениях РФ, и Федеральный закон от 26.03.03 № 35 «Об электроэнергетике» нуждаются во внесении серьезных поправок. Например, Кодекс об административных правонарушениях РФ может быть дополнен положениями о взыскании административного штрафа с потребителей-неплательщиков, а также с руководителей предприятий-неплательщиков, препятствующих введению ограничений за неоплату в установленном порядке; можно установить ответственность по расчетам за электрическую энергию не только в отношении эксплуатанта (арендатора) имущества ЖКХ, но и собственника (муниципальные образования, поселения), а также ужесточить критерии конкурса отбора арендаторов имущества ЖКХ и повысить минимальный размер их уставного капитала с обязанностью формировать его исключительно денежными средствами - для обеспечения прав кредиторов.

Судя по всему, инициативы и предложения крупнейшего гарантирующего поставщика электроэнергии находят отклик в Федеральном центре. Вячеслав Кравченко отметил, что по итогам состоявшегося совещания будет подготовлен ряд законодательных инициатив, дополняющих полномочия гарантирующего поставщика энергоресурсов в плане ужесточения ответственности за нарушение платёжной дисциплины на розничном рынке.