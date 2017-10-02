На Архангельском ЦБК полным ходом идет строительство новой выпарной станции

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02 октября, понедельник 10:23
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Как уточнил руководитель проекта по строительству новой выпарной станции службы по развитию производства комбината Александр Помелов, Архангельским ЦБК получено положительное заключение ЗАО «Архгипробум» по экспертизе фундамента нового цеха.
В ноябре - декабре 2017 года запланирована поставка опор оборудования и металлоконструкций здания выпарной станции автомобильным и железнодорожным транспортом. Прибытие водным путем основного оборудования (выпарные аппараты) ожидается в мае 2018 года.
Строительство ведется в рамках второго этапа приоритетного инвестиционного проекта в лесной сфере - «Реконструкция производства картона».
Новая выпарная станция обеспечит упаривание отработанных щелоков с учётом их образования при максимальной производительности установок варки полуцеллюлозы и сульфатной целлюлозы производства картона для обеспечения сырьём двух картоноделательных машин после их реконструкции.
С введением в эксплуатацию нового цеха АЦБК рассчитывает увеличить процент использования вторичных ресурсов в своем энергобалансе.
Главным результатам строительства новой выпарной станции станет экологический эффект в регионе – новая установка для сжигания газов практически полностью исключит выбросы, образующиеся в процессе производства.
Стоимость данного инвестиционного проекта Архангельского ЦБК с учетом оборудования и строительно-монтажных работ составляет 6,5 млрд. рублей.
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