На Архангельском ЦБК полным ходом идет строительство новой выпарной станции

На стройплощадке уже забиты все 982 сваи для бакового хозяйства цеха. В настоящее время на площади около 2,5 тыс. квадратных метров залито 14 из 16 запланированных фундаментов.

Как уточнил руководитель проекта по строительству новой выпарной станции службы по развитию производства комбината Александр Помелов, Архангельским ЦБК получено положительное заключение ЗАО «Архгипробум» по экспертизе фундамента нового цеха.

В ноябре - декабре 2017 года запланирована поставка опор оборудования и металлоконструкций здания выпарной станции автомобильным и железнодорожным транспортом. Прибытие водным путем основного оборудования (выпарные аппараты) ожидается в мае 2018 года.

Строительство ведется в рамках второго этапа приоритетного инвестиционного проекта в лесной сфере - «Реконструкция производства картона».

Новая выпарная станция обеспечит упаривание отработанных щелоков с учётом их образования при максимальной производительности установок варки полуцеллюлозы и сульфатной целлюлозы производства картона для обеспечения сырьём двух картоноделательных машин после их реконструкции.

С введением в эксплуатацию нового цеха АЦБК рассчитывает увеличить процент использования вторичных ресурсов в своем энергобалансе.

Главным результатам строительства новой выпарной станции станет экологический эффект в регионе – новая установка для сжигания газов практически полностью исключит выбросы, образующиеся в процессе производства.

Стоимость данного инвестиционного проекта Архангельского ЦБК с учетом оборудования и строительно-монтажных работ составляет 6,5 млрд. рублей.