Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
01.10.17
1742
01.10.17
1664
01.10.17
864
01.10.17
521
30.09.17
435
30.09.17
424
30.09.17
338
реклама
реклама
Новости компаний
01.10.17
228
30.09.17
227
30.09.17
213
30.09.17
200
30.09.17
198
30.09.17
183
30.09.17
138
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Экономика | Главные новости

На Архангельском ЦБК полным ходом идет строительство новой выпарной станции

сегодня 09:58
65 0
На стройплощадке уже забиты все 982 сваи для бакового хозяйства цеха. В настоящее время на площади около 2,5 тыс. квадратных метров залито 14 из 16 запланированных фундаментов.
 >

Как уточнил руководитель проекта по строительству новой выпарной станции службы по развитию производства комбината Александр Помелов, Архангельским ЦБК получено положительное заключение ЗАО «Архгипробум» по экспертизе фундамента нового цеха.

В ноябре - декабре 2017 года запланирована поставка опор оборудования и металлоконструкций здания выпарной станции автомобильным и железнодорожным транспортом. Прибытие водным путем основного оборудования (выпарные аппараты) ожидается в мае 2018 года.

Строительство ведется в рамках второго этапа приоритетного инвестиционного проекта в лесной сфере - «Реконструкция производства картона».

Новая выпарная станция обеспечит упаривание отработанных щелоков с учётом их образования при максимальной производительности установок варки полуцеллюлозы и сульфатной целлюлозы производства картона для обеспечения сырьём двух картоноделательных машин после их реконструкции.

С введением в эксплуатацию нового цеха АЦБК рассчитывает увеличить процент использования вторичных ресурсов в своем энергобалансе.

Главным результатам строительства новой выпарной станции станет экологический эффект в регионе – новая установка для сжигания газов практически полностью исключит выбросы, образующиеся в процессе производства.

Стоимость данного инвестиционного проекта Архангельского ЦБК с учетом оборудования и строительно-монтажных работ составляет 6,5 млрд. рублей.

 
65 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Первый день октября Архангельск встретил фестивалем фейерверков
Экономика | Новости раздела
 
На Архангельском ЦБК полным ходом идет строительство новой выпарной станции
На Архангельском ЦБК полным ходом идет строительство новой выпарной станции
На стройплощадке уже забиты все 982 сваи для бакового хозяйства цеха. В настоящее время на площади около 2,5 тыс. квадратных метров залито 14 из 16 запланированных фундаментов.
сегодня 09:58
66
 
На Маргаритинской ярмарке в Архангельске продали 420 тонн картофеля и 30 тонн рыбы
На Маргаритинской ярмарке в Архангельске продали 420 тонн картофеля и 30 тонн рыбы
Более двухсот миллионов рублей составил товарооборот Маргаритинки в 2017 году. Это соответствует уровню прошлого года.
вчера 17:49
346
 
Возведение выставочного экспо-центра в Архангельске планируют завершить в 2018 году
Возведение выставочного экспо-центра в Архангельске планируют завершить в 2018 году
В эти выходные на объекте побывали представители регионального правительства и администрации города, чтобы оценить возможности использования будущего комплекса «Норд Экспо» для проведения деловых и выставочных мероприятий.
вчера 17:28
740 1
naprimer: “для формирования образа Архангельска как центра делового общения” – наконец-то признали,...
 
Архангельский инвестиционный энергофорум объединил энергетиков, бизнес и власть
Архангельский инвестиционный энергофорум объединил энергетиков, бизнес и власть
29 сентября в Архангельске прошла 2-я региональная инвестиционная энергетическая конференция. Мероприятие собрало более 150 участников, среди которых представители бизнеса, власти и электросетевых компаний.
29.09.17 17:15
618 1
Владимир С.: Осенью под тремя пледами, в носках с начёсом, с включённым электрообогревателем понимаешь...
 
На рынке труда Поморья наиболее востребованы врачи и продавцы
На рынке труда Поморья наиболее востребованы врачи и продавцы
Численность безработных во втором квартале 2017 года меньше аналогичного показателя прошлого года на 6,7 тысячи человек, уровень безработицы снизился на 1,1 процента, уровень занятости населения вырос на 0,5 процента.
29.09.17 14:17
716 2
Boater: PrizraK, сейчас уже негры в архангельских больницах работают. Мать в 1-й поликлинике...
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080