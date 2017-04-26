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Архангельск: Экономика

     

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На ЛДК-3 начались пуско-наладочные испытания лесопильной линии

На промплощадке ОАО «ЛДК-3» (входит в ГК «Титан») начались пуско-наладочные испытания технологического оборудования лесопильного цеха.
Как рассказал генеральный директор ЗАО «Лесозавод 25» Дмитрий Крылов, запуск объекта планируется на начало июня текущего года.

Завершены работы по возведению здания цеха с монтажом стеновых и кровельных панелей.
В настоящее время также завершены работы по обвязке технологического оборудования котельной на кородревесных отходах, смонтировано здание.

По направлению строительства линии сортировки сухих пиломатериалов и блока сушильных камер близится завершение работ по устройству фундаментальных оснований и монолитных плит. Завершен монтаж наружных сетей. Начало монтажа оборудования запланировано на июнь 2017 г.
Напомним, что ЗАО «Лесозавод 25» успешно реализует инвестиционный проект «Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе г. Архангельска, ул. Родионова 25» на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3».

Объем инвестиций – около 4,8 млрд. руб.

В результате реализации проекта к 2018 г. производственные мощности ЗАО «Лесозавод 25», с учетом нового участка на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3», составят более 1,5 млн. м3переработки пиловочного сырья в год. Из них на третьем участке ЗАО «Лесозавод 25», организованном на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3», объемы переработки сырья составят порядка 550 тыс. м3 в год.

На базе ОАО «ЛДК-3» будет создано 500 высокопроизводительных рабочих мест с улучшенными условиями труда.
  
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просмотров: 229
дата: 26.04.17 | 10:01
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