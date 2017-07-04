На ЛДК-3 в Архангельске в тестовом режиме начали работу лесопильный цех и котельная

На промплощадке ОАО «ЛДК-3» выпустил первую продукцию новый лесопильный цех. На третьем участоке ЗАО «Лесозавод 25», входящем в группу компаний «Титан», заработала также новая котельная на древесных отходах.

Предприятие приступило ко второму этапу модернизации производственного участка: закончены работы по устройству фундаментных оснований и монолитных плит линии сортировки сухих пиломатериалов и блоков сушильных камер.

Начался монтаж оборудования сушильного комплекса (Valutec (Финляндия) стоимостью 300 млн. руб., линии сортировки сухих пиломатериалов (280 млн. руб., Springer Maschinenfabrik AG (Австрия).

Как пояснил генеральный директор ЗАО «Лесозавод 25» Дмитрий Крылов, в декабре 2017 г. планируется выход на проектную мощность всего модернизированного завода.

Напомним, ЗАО «Лесозавод 25» успешно реализует инвестиционный проект по строительству в Маймаксанском округе г. Архангельска лесопильно-деревообрабатывающего комплекса на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3». Объем инвестиций – около 4,8 млрд. рублей.

В результате реализации проекта к 2018 г. производственные мощности ЗАО «Лесозавод 25», с учетом нового участка на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3», составят более 1,5 млн. кубометров переработки пиловочного сырья в год. Из них на третьем участке ЗАО «Лесозавод 25», организованном на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3», объемы переработки сырья составят порядка 550 тыс. кубометров в год.

На базе ОАО «ЛДК-3» будет создано 500 высокопроизводительных рабочих мест с улучшенными условиями труда.