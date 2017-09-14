На теплоэлектростанции Архангельского ЦБК монтируют новый угольный котел

Генеральным подрядчиком работ выступает ЗАО «Севзапэнергомонтаж» (Архангельск).В августе текущего года в рамках выполнения договора по изготовлению и комплексной поставке оборудования котла для ТЭС-1 комбината ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) отгрузило 335 тонн оборудования: блоки экономайзера, настенных поверхностей нагрева, конвективного пароперегревателя первой и второй ступеней.Как рассказал директор по развитию производства АЦБК Павел Смирнов, инжиниринговые услуги по проекту комбината предоставляет АО «Энерго-Юг» (Ростов). Наладка оборудования будет проведена специалистами ПАО «ЗиО-Подольск» совместно с «Steinmüller Engineering GmbH» (Германия). Окончание монтажа агрегата запланировано на август 2018 г.Общая стоимость этого инвестиционного проекта Архангельского ЦБК – 1,6 млрд. руб.Строительство нового угольного котла реализуется с целью замены физически устаревшего оборудования, а также для поддержания энергетической независимости предприятия и гарантированного обеспечения комбината и города Новодвинска теплом и электроэнергией.