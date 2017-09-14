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Экономика | Главные новости

На теплоэлектростанции Архангельского ЦБК монтируют новый угольный котел

вчера 15:54
274 2
В рамках модернизации действующей ТЭС-1, функционирующей на базе «Архангельского ЦБК», в настоящее время идут работы по монтажу металлического каркаса нового угольного котла №9.
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Генеральным подрядчиком работ выступает ЗАО «Севзапэнергомонтаж» (Архангельск).

В августе текущего года в рамках выполнения договора по изготовлению и комплексной поставке оборудования котла для ТЭС-1 комбината ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) отгрузило 335 тонн оборудования: блоки экономайзера, настенных поверхностей нагрева, конвективного пароперегревателя первой и второй ступеней.

Как рассказал директор по развитию производства АЦБК Павел Смирнов, инжиниринговые услуги по проекту комбината предоставляет АО «Энерго-Юг» (Ростов). Наладка оборудования будет проведена специалистами ПАО «ЗиО-Подольск» совместно с «Steinmüller Engineering GmbH» (Германия).  Окончание монтажа агрегата запланировано на август 2018 г.

Общая стоимость этого инвестиционного проекта Архангельского ЦБК – 1,6 млрд. руб.

Строительство нового угольного котла реализуется с целью замены физически устаревшего оборудования, а также для поддержания энергетической независимости предприятия и гарантированного обеспечения комбината и города Новодвинска теплом и электроэнергией.
274 2
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Лучший комментарий
Коля Т.
14.09.17
16:09
Может я чо-то не понимаю...А на хера газ сюда тащили ?
 
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Vadimych для Коля Т.
14.09.17
17:31
Коля Т., Газ-это вчерашний день.
 
+ 0 -
Коля Т.
14.09.17
16:09
Может я чо-то не понимаю...А на хера газ сюда тащили ?
 
+ +1 -
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