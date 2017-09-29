На рынке труда Поморья наиболее востребованы врачи и продавцы

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29 сентября, пятница 15:39
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Ситуация на рынке труда Архангельской области в 2017 году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года улучшается, - заявили в пресс-службе областного правительства. В структуре заявленной работодателями потребности в работниках, на долю рабочих профессий приходится 72 процента общего банка вакансий, на долю должностей служащих – 28 процентов.
Наиболее востребованными специалистами остаются врачи, фельдшеры, средний медицинский персонал, воспитатели, младшие воспитатели, педагоги, специалисты среднего уровня квалификации в финансово-экономической, маркетинговой, жилищно-коммунальной сферах деятельности (бухгалтеры, мастера, экономисты, техники, технологи, механики, агенты, менеджеры).
В перечень наиболее востребованных рабочих профессий входят продавцы, водители, повара, кондитеры, кочегары, плотники, маляры, штукатуры, каменщики, бетонщики, бармены, официанты, электрогазосварщики, сборщики корпусов металлических судов, электрики, электромонтеры, слесари-ремонтники, трубопроводчики судовые, трактористы.
В целях дальнейшего снижения напряженности на рынке труда в Архангельской области реализуется государственная программа «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны (2014–2020 годы)».
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