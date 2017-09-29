На рынке труда Поморья наиболее востребованы врачи и продавцы

Численность безработных во втором квартале 2017 года меньше аналогичного показателя прошлого года на 6,7 тысячи человек, уровень безработицы снизился на 1,1 процента, уровень занятости населения вырос на 0,5 процента.

Ситуация на рынке труда Архангельской области в 2017 году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года улучшается, - заявили в пресс-службе областного правительства. В структуре заявленной работодателями потребности в работниках, на долю рабочих профессий приходится 72 процента общего банка вакансий, на долю должностей служащих – 28 процентов.

Наиболее востребованными специалистами остаются врачи, фельдшеры, средний медицинский персонал, воспитатели, младшие воспитатели, педагоги, специалисты среднего уровня квалификации в финансово-экономической, маркетинговой, жилищно-коммунальной сферах деятельности (бухгалтеры, мастера, экономисты, техники, технологи, механики, агенты, менеджеры).

В перечень наиболее востребованных рабочих профессий входят продавцы, водители, повара, кондитеры, кочегары, плотники, маляры, штукатуры, каменщики, бетонщики, бармены, официанты, электрогазосварщики, сборщики корпусов металлических судов, электрики, электромонтеры, слесари-ремонтники, трубопроводчики судовые, трактористы.

В целях дальнейшего снижения напряженности на рынке труда в Архангельской области реализуется государственная программа «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны (2014–2020 годы)».



