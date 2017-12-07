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Экономика | Главные новости

На третьем участке ЗАО «Лесозавод 25» запускают новый сушильный комплекс Valutec

вчера 17:00
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На третьем участке ЗАО «Лесозавод 25» (входит в ГК «Титан») начались пуско-наладочные работы нового сушильного комплекса Valutec (Финляндия) стоимостью 300 млн рублей.
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Как пояснил генеральный директор ЗАО «Лесозавод 25» Дмитрий Крылов, этот производственный участок включает 12 сушильных камер периодического действия и 5 сушильных камер непрерывного действия.

В рамках второго этапа модернизации третьего участка завершен монтаж цеха сортировки, торцовки и пакетирования пиломатериалов. Продолжаются работы по монтажу остывочного навеса.

Дмитрий Крылов отметил, что реализация приоритетного инвестиционного проекта «Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе г. Архангельска, ул. Родионова 25» осуществляется строго по графику: в конце декабря этого года третий участок ЗАО «Лесозавод 25» планирует выйти на проектную мощность - 250 тыс. м³ в год. Таким образом, объем производства пиломатериалов с учетом третьего участка ЗАО «Лесозавод 25» составит 750 тыс. м³ в год.

Как сообщалось ранее, завершив в конце года основную фазу приоритетного инвестиционного проекта, объемы переработки сырья с учетом третьего участка ЗАО «Лесозавод 25» в годовом исчислении возрастут до более чем 1,5 млн м³, производства пиломатериалов - 750 тыс. м³, пеллет – до 200 тыс. тонн. 

Количество высокопроизводительных рабочих мест с улучшенными условиями труда с учетом третьего участка составляет 1500 чел.

Ожидаемые налоговые поступления в бюджеты всех уровней – около 500 млн. рублей в год.

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