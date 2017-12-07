На третьем участке ЗАО «Лесозавод 25» запускают новый сушильный комплекс Valutec

Как пояснил генеральный директор ЗАО «Лесозавод 25» Дмитрий Крылов, этот производственный участок включает 12 сушильных камер периодического действия и 5 сушильных камер непрерывного действия.

В рамках второго этапа модернизации третьего участка завершен монтаж цеха сортировки, торцовки и пакетирования пиломатериалов. Продолжаются работы по монтажу остывочного навеса.

Дмитрий Крылов отметил, что реализация приоритетного инвестиционного проекта «Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе г. Архангельска, ул. Родионова 25» осуществляется строго по графику: в конце декабря этого года третий участок ЗАО «Лесозавод 25» планирует выйти на проектную мощность - 250 тыс. м³ в год. Таким образом, объем производства пиломатериалов с учетом третьего участка ЗАО «Лесозавод 25» составит 750 тыс. м³ в год.

Как сообщалось ранее, завершив в конце года основную фазу приоритетного инвестиционного проекта, объемы переработки сырья с учетом третьего участка ЗАО «Лесозавод 25» в годовом исчислении возрастут до более чем 1,5 млн м³, производства пиломатериалов - 750 тыс. м³, пеллет – до 200 тыс. тонн.

Количество высокопроизводительных рабочих мест с улучшенными условиями труда с учетом третьего участка составляет 1500 чел.

Ожидаемые налоговые поступления в бюджеты всех уровней – около 500 млн. рублей в год.