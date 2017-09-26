На улучшение экологической обстановки в Поморье направят 15 млрд рублей

Документ уже рассмотрели экспертная группа и общественный совет при министерстве.– В рамках концепции определён перечень приоритетных проектов, направленных в том числе на улучшение экологической обстановки в регионе, – рассказал министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей Поташев. – Стоимость указанных проектов – около 15 миллиардов рублей.Министр пояснил: реализация этих проектов планируется за счёт привлечения частных инвестиций путём реализации государственных инвестиционных программ, концессионных соглашений и иных форм государственно-частного партнёрства.— При этом одним из важнейших направлений, способствующих привлечению инвестиций, является разработка схем водоснабжения и водоотведения, на основе которых формируются инвестиционные программы, – пояснил Андрей Поташев.На сегодняшний день схемы разработаны и утверждены в 131 муниципальном образовании региона. Это 90 процентов от общего числа схем, необходимых к утверждению.В этом году в Архангельской области в сфере водотведения реализуется восемь инвестиционных программ на общую сумму свыше 60 миллионов рублей.Всего в сфере водоснабжения и водотведения заключено восемь соглашений с объёмом инвестиций около 200 млн рублей.