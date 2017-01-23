Архангельск: Экономика

фото, видео с места события Новый владелец водорослевого комбината не намерен менять профиль предприятия 9 января прошла передача уставных документов предприятия новому собственнику – компании «Аквакультура Баренц». Сделка о продаже архангельского водорослевого комбината состоялась в декабре 2016 года.



В настоящий момент прошла смена руководства комбината, назначен новый генеральный директор.



Руководством предприятия на данный момент проводится анализ текущей ситуации, формируются долгосрочные планы развития и необходимые ресурсы. Кроме того, за текущей период проведены рабочие встречи с коллективом комбината, представителями СГМУ, САФУ, рыбохозяйственной науки, КРАО, регионального правительства и мэрии Архангельска.



Напомним, государственное унитарное предприятие было продано в результате торгов по инициативе Росимущества. Сами сотрудники водорослевого комбината продолжительное время оставались не в курсе произошедшего. О сделке они узнали из средств массовой информации. Новый собственник подтвердил намерения сохранить действующий профиль единственного в России и странах СНГ предприятия по добыче и глубокой переработке морских водорослей.В настоящий момент прошла смена руководства комбината, назначен новый генеральный директор.Руководством предприятия на данный момент проводится анализ текущей ситуации, формируются долгосрочные планы развития и необходимые ресурсы. Кроме того, за текущей период проведены рабочие встречи с коллективом комбината, представителями СГМУ, САФУ, рыбохозяйственной науки, КРАО, регионального правительства и мэрии Архангельска. версия для печати просмотров: 150

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