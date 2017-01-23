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Архангельск: Экономика

     

фото, видео с места события

Новый владелец водорослевого комбината не намерен менять профиль предприятия

9 января прошла передача уставных документов предприятия новому собственнику – компании «Аквакультура Баренц». Сделка о продаже архангельского водорослевого комбината состоялась в декабре 2016 года.
Новый собственник подтвердил намерения сохранить действующий профиль единственного в России и странах СНГ предприятия по добыче и глубокой переработке морских водорослей.
 
В настоящий момент прошла смена руководства комбината, назначен новый генеральный директор.
 
Руководством предприятия на данный момент проводится анализ текущей ситуации, формируются долгосрочные планы развития и необходимые ресурсы. Кроме того, за текущей период проведены рабочие встречи с коллективом комбината, представителями СГМУ, САФУ, рыбохозяйственной науки, КРАО, регионального правительства и мэрии Архангельска. 

Напомним, государственное унитарное предприятие было продано в результате торгов по инициативе Росимущества. Сами сотрудники водорослевого комбината продолжительное время оставались не в курсе произошедшего. О сделке они узнали из средств массовой информации.
 
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просмотров: 150
дата: 23.01.17 | 18:05
комментариев: 1
1 0
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Комментарии пользователей
Алексей П. (1)
Перевожу - новый собственник забил на развитие предприятия, оценивается количество оборудования в пересчете на лом цветных металлов, а так же здания, для сдачи под склад,а работников в уборшики ТЦ Макси.....
23.01.17
18:52
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