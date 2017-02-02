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Архангельск: Экономика

     

фото, видео с места события

Объявлена деловая программа архангельского «арктического» форума с участием Путина

Опубликована бизнес-часть четвертого международного форума «Арктика – территория диалога», который пройдёт с 29 по 30 марта в Архангельске.
Откроет международный арктический форум пленарное заседание «Арктика – территория для жизни». Оно будет посвящёно вопросам конструктивного сотрудничества приарктических государств. 
 
Участники пленарного заседания «Человек в Арктике», которое состоится 30 марта при участии Президента Российской Федерации Владимира Путина, обсудят приоритеты России в реализации арктических проектов.
 
Тематический блок «Человеческий капитал» включает дискуссии по таким темам, как кадровое обеспечение региона, формирование системы комплексной медицинской помощи и применение передовых медицинских технологий в Арктике, развитие туристического потенциала Заполярья.
 
Механизмы повышения инвестиционной привлекательности Арктической зоны РФ обсудят в рамках блока «Устойчивое развитие Арктики». Здесь же будут затронуты темы корпоративной экологической ответственности, развития транспортной инфраструктуры и привлечения инвестиций в промышленные проекты.
 
Дискуссии блока «Наука и технологии» коснутся внедрения инновационных технологий для обеспечения высокого уровня жизни коренного населения, а также механизмов освоения природных ресурсов и обеспечения энергоснабжения арктических регионов.
 
В это же время в Архангельске пройдут также международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России», форум арктических муниципалитетов и Арктический бизнес-форум.

Напомним, ключевой темой форума станет «Человек в Арктике». В рамках форума предполагается провести более сорока мероприятий, в том числе – 32 тематические сессии и дискуссии, два пленарных заседания и расширенное заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, сообщает пресс-служба форума.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: dvinalander
просмотров: 549
дата: 02.02.17 | 14:33
комментариев: 2
0 0
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Комментарии пользователей
kemastreet (2)
Там собрались билеты на Путина продавать.Ютуб.Билеты на Путина.
02.02.17
19:00
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Роман Т. (1)
Снег вывозите а то утонет ваш форум в конце марта ну или увязнет в снежной каше.
02.02.17
17:24
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
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