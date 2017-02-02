Архангельск: Экономика

Откроет международный арктический форум пленарное заседание «Арктика – территория для жизни». Оно будет посвящёно вопросам конструктивного сотрудничества приарктических государств.
Участники пленарного заседания «Человек в Арктике», которое состоится 30 марта при участии Президента Российской Федерации Владимира Путина, обсудят приоритеты России в реализации арктических проектов.
Тематический блок «Человеческий капитал» включает дискуссии по таким темам, как кадровое обеспечение региона, формирование системы комплексной медицинской помощи и применение передовых медицинских технологий в Арктике, развитие туристического потенциала Заполярья.
Механизмы повышения инвестиционной привлекательности Арктической зоны РФ обсудят в рамках блока «Устойчивое развитие Арктики». Здесь же будут затронуты темы корпоративной экологической ответственности, развития транспортной инфраструктуры и привлечения инвестиций в промышленные проекты.
Дискуссии блока «Наука и технологии» коснутся внедрения инновационных технологий для обеспечения высокого уровня жизни коренного населения, а также механизмов освоения природных ресурсов и обеспечения энергоснабжения арктических регионов.
В это же время в Архангельске пройдут также международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России», форум арктических муниципалитетов и Арктический бизнес-форум.
Напомним, ключевой темой форума станет «Человек в Арктике». В рамках форума предполагается провести более сорока мероприятий, в том числе – 32 тематические сессии и дискуссии, два пленарных заседания и расширенное заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, сообщает пресс-служба форума.
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