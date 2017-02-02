Архангельск: Экономика

Опубликована бизнес-часть четвертого международного форума «Арктика – территория диалога», который пройдёт с 29 по 30 марта в Архангельске.

Откроет международный арктический форум пленарное заседание «Арктика – территория для жизни». Оно будет посвящёно вопросам конструктивного сотрудничества приарктических государств.

Участники пленарного заседания «Человек в Арктике», которое состоится 30 марта при участии Президента Российской Федерации Владимира Путина, обсудят приоритеты России в реализации арктических проектов.



Тематический блок «Человеческий капитал» включает дискуссии по таким темам, как кадровое обеспечение региона, формирование системы комплексной медицинской помощи и применение передовых медицинских технологий в Арктике, развитие туристического потенциала Заполярья.



Механизмы повышения инвестиционной привлекательности Арктической зоны РФ обсудят в рамках блока «Устойчивое развитие Арктики». Здесь же будут затронуты темы корпоративной экологической ответственности, развития транспортной инфраструктуры и привлечения инвестиций в промышленные проекты.



Дискуссии блока «Наука и технологии» коснутся внедрения инновационных технологий для обеспечения высокого уровня жизни коренного населения, а также механизмов освоения природных ресурсов и обеспечения энергоснабжения арктических регионов.

