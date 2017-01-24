Архангельск: Экономика

фото, видео с места события Общедомовое электропотребление будет оплачиваться в составе жилищных услуг 1 января 2017 года внесены изменения в нормативно-правовые акты, определяющие порядок внесения платы за жилищные и коммунальные услуги. В частности, плата за электроэнергию на общедомовые нужды (ОДН) включена в стоимость содержания жилья.



ПАО «Архэнергосбыт» уведомляет потребителей электрической энергии, что в связи с изменениями, внесёнными в ЖК РФ, а также в нормативные правовые акты по вопросам предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч.



С 01 января 2017 года в платёжных документах для граждан, выставляемых ПАО «Архэнергосбыт», будет фигурировать только электроэнергия, потребляемая в жилом помещении (квартире); строки «общедомовое потребление» в квитанциях сбытовой компании более не будет.



По вопросам начисления платы за электроэнергию, потребляемую при содержании общего имущества, а также начисления соответствующей денежной выплаты гражданам, являющимся получателями мер социальной поддержки, необходимо обращаться к Исполнителю коммунальных услуг (управляющей компании), обслуживающему многоквартирный дом.

Нормы о включении стоимости КУ на ОДН в состав платы за содержание жилого помещения введены Федеральным законом от 29 июня 2015 года №176-ФЗ ; срок вступления этих норм установлен федеральным законом от 30 марта 2016 года №73-ФЗ - 01 января 2017 года.ПАО «Архэнергосбыт» уведомляет потребителей электрической энергии, что в связи с изменениями, внесёнными в ЖК РФ, а также в нормативные правовые акты по вопросам предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 года №1498 ), плата за электрическую энергию, потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирном доме, с 01 января 2017 исключается из платёжного документа за коммунальную услугу «электроснабжение» и указывается в квитанции, выставляемой исполнителем коммунальных услуг за жилищные услуги.С 01 января 2017 года в платёжных документах для граждан, выставляемых ПАО «Архэнергосбыт», будет фигурировать только электроэнергия, потребляемая в жилом помещении (квартире); строки «общедомовое потребление» в квитанциях сбытовой компании более не будет.По вопросам начисления платы за электроэнергию, потребляемую при содержании общего имущества, а также начисления соответствующей денежной выплаты гражданам, являющимся получателями мер социальной поддержки, необходимо обращаться к Исполнителю коммунальных услуг (управляющей компании), обслуживающему многоквартирный дом. версия для печати просмотров: 71

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