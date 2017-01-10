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Архангельск: Экономика

     

фото, видео с места события

Очередной Поморский строительный форум пройдет в Архангельске в первых числах марта

Главное событие этого года в строительной отрасли региона – XII Поморский строительный форум пройдет в областном центре 2-3 марта 2017 года, в рамках празднования 80-летия Архангельской области.

Строительный форум – это единое пространство для диалога бизнеса, власти, девелоперов, заинтересованных в развитии строительной отрасли лиц. Участникам предоставят возможность представить свои проекты, технологические решения, завязать новые деловые контакты. Кроме того, форум – это специализированная площадка для знакомства с рыночными трендами в отрасли, возможность получения информации о последних изменениях в законодательстве и получения практических навыков работы в процессе обучения.

В мероприятии примут участие более 100 руководителей строительных компаний, поставщиков стройматериалов, технологий и оборудования, архитектурных, производственных, инвестиционных организаций региона, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, региональный министр строительства и архитектуры Михаил Яковлев, главы и представители муниципальных образований, Корпорации развития Архангельской области, представители федеральных и региональных институтов развития бизнеса. К участию в мероприятии также приглашены Российский Союз строителей, Национальное объединение строителей, Национальное объединение проектировщиков и изыскателей.

Программой форума предусматривается выставка компаний и оборудования; пленарное заседание, посвященное вопросам развития отрасли в регионе; семинары и мастер-классы; круглый стол и панельная дискуссия по актуальным вопросам отрасли, а также неформальное общение во время кофе-брейков и фуршета.

Так, эксперты обсудят итоги 2016 года, современные технологии и материалы в строительстве, опыт сотрудничества друг с другом и научатся основам технологии интернет-продвижения своих товаров и многому другому.

Кроме того, предприятия региона покажут свои достижения и примеры инноваций в строительной сфере на выставке.

Организаторами форума выступают: правительство Архангельской области, региональное министерство строительства и архитектуры, Корпорация развития Архангельской области, группа компаний «Уютный дом».

Подробная информация и регистрация на форум: www.stroyforum29.ru.
Телефон для справок: 8-960-005-28-36, е-mail: mvk@krao29.ru.

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автор: Элеанор Л.
просмотров: 94
дата: 10.01.17 | 22:56
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