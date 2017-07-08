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Экономика | Главные новости

Очистные сооружения разорившегося СЦБК станут собственностью Архангельска

сегодня 00:16
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Цех биологической очистки промышленных стоков Соломбальского ЦБК после завершения торгов окажется в ведении администрации областного центра. Это произойдёт до конца 2017 года.
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Фото: arhcity.ru
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Решение о приобретении очистных сооружений принято городскими властями совместно с правительством области. Таким образом, частный цех биологической очистки промышленных стоков станет муниципальной собственностью.

В рамках процедуры банкротства СЦБК имущественнный комплекс будет выставлен на торги, произойдет это в этом году. Эксплуатировать очистные сооружения будет МУП «Водоканал». Об этом было заявлено руководством муниципального предприятия на прошедшей 6 июля пресс-конференции.

Таким образом коммунальное предприятие будет иметь возможность оказывать полный цикл услуг по водоснабжению и водоотведению. Говоря о грядущих изменениях, нельзя не сказать о предстоящей процедуре концессии, в рамках которой у архангельского «Водоканала» появится инвестор, готовый вложить в предприятие 7 миллиардов рублей.
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