Очистные сооружения разорившегося СЦБК станут собственностью Архангельска
сегодня 00:16
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Цех биологической очистки промышленных стоков Соломбальского ЦБК после завершения торгов окажется в ведении администрации областного центра. Это произойдёт до конца 2017 года.
Решение о приобретении очистных сооружений принято городскими властями совместно с правительством области. Таким образом, частный цех биологической очистки промышленных стоков станет муниципальной собственностью.
В рамках процедуры банкротства
СЦБК имущественнный комплекс будет выставлен на торги, произойдет это в этом году. Эксплуатировать очистные сооружения будет МУП «Водоканал». Об этом было заявлено руководством муниципального предприятия на прошедшей 6 июля пресс-конференции.
Таким образом коммунальное предприятие будет иметь возможность оказывать полный цикл услуг по водоснабжению и водоотведению. Говоря о грядущих изменениях, нельзя не сказать о предстоящей процедуре концессии
, в рамках которой у архангельского «Водоканала» появится инвестор
, готовый вложить в предприятие 7 миллиардов рублей.