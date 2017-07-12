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Экономика | Главные новости

Оплачивать поездки на такси «Максим» в Архангельске можно будет бонусами «Спасибо»

сегодня 19:07
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Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного 11 июля на выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге. На сайте «Спасибо от Сбербанка» участники программы лояльности смогут обменять бонусные баллы на рубли сервиса «Максим».
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Оплата поездок с сервисом «Максим» бонусами «Спасибо» Сбербанка — одно из направлений сотрудничества в рамках соглашения. С помощью технологий Сбербанка во всех городах работы сервиса уже реализована возможность оплата поездок премиальными рублями. Ими можно будет оплатить до 30% стоимости поездки при заказе автомобиля через приложение «Максим: заказ такси». Оставшуюся часть можно оплачивать наличными или по банковской карте.

В планах компаний — разработка совместной программы льготного кредитования водителей такси для приобретения новых автомобилей.

— Участниками бонусного проекта «Спасибо от Сбербанка» являются тысячи компаний на потребительском рынке России: магазины, рестораны, аптеки. Теперь среди них есть и сервис такси. В числе клиентов сервиса «Максим» есть как действующие, так и потенциальные участники программы банка. Благодаря подписанному соглашению они смогут тратить бонусы на то, что является неотъемлемой частью городской жизни — поездки на такси, — сказал Андрей Волчик, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка.

— У сервиса «Максим» действует своя программа лояльности, участники которой могут приглашать друзей пользоваться приложением «Максим: заказ такси» и копить премиальные рубли для оплаты поездок. Теперь их можно суммировать с бонусами Сбербанка. Благодаря расширению программы лояльности поездки на такси для миллионов жителей России станут еще доступнее, — сказал Роман Епифанов, финансовый директор сервиса заказа такси «Максим». 
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