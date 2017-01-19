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Архангельск: Экономика

     

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Первые десять миллионов карат алмазов добыто на ломоносовском месторождении

Алмаз весом в 30 карат, найденный в начале 2017 года в трубке «Архангельская», пополнил количество добытого на месторождении имени М.В. Ломоносова редкого природного ископаемого до 10 миллионов карат.

Как пояснил директор общества «Севералмаз» Андрей Письменный, добыча такого количества редкого природного минерала стала символичным началом 2017 года, в котором предприятие отмечает свое 25-летие:

- Промышленное освоение месторождения им. М.В. Ломоносова началось в 2005 году, до этого проводились геологические изыскания и прорабатывались оптимальные методы добычи алмазов, - подчеркнул Андрей Письменный.

Он отметил, что в настоящий момент ПАО «Севералмаз» вышла на проектные параметры по промышленной добыче 4 млн. тонн руды в год, это значит, что в 2017 году будет добыто 2,4 млн. карат. В дальнейшем предприятие планирует увеличить добычу до 5 млн. карат ежегодно, а также заняться освоением алмазоносных трубок «Пионерская» и «им. Ломоносова». При этом будут применяться самые современные подходы к сохранению природы.

Как пояснил главный эколог «Севералмаз», Заслуженный эколог России Алексей Иванов, вопросам природосбережения на предприятии уделяется очень большое внимание. А в год, объявленный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным годом экологии, запланированы масштабные работы:

- Нами разработана особая программа, в рамках которой большое внимание будет уделено очистке сточных вод. Для уменьшения занимаемых производственными объектами природных площадей предусмотрено наращивание дамбы хвостохранилища Ломоносовского ГОКа, что позволит увеличить срок ее службы еще на несколько лет. Кроме того, запланировано ввести в эксплуатацию полигон твердых бытовых отходов, который соответствует всем современным нормативам. Будет продолжено сотрудничество с Северным (арктическим) федеральным университетом, студенты которого на базе нашего предприятия изучают современные природоохранные технологии, - рассказал Алексей Константинович.

Свой «алмаз» появился и у столицы Арангельской области - Архангельска. В честь Нового 2017 года и 25-летия компании «Севералмаз» в самом сердце столицы Поморья, на пересечении ул. Воскресенская и просп. Обводный Канал, установлена малая архитектурная форма в виде ограненного брилианта, на гранях которого изображена история Архангельской области и освоения ее природных богатств.

Геологоразведочные работы поиску новых алмазоносных месторождений в Архангельской области продолжаются.

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автор: Robespierr
просмотров: 116
дата: 19.01.17 | 10:16
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