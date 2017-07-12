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Экономика | Главные новости

Почти на 20% дороже стали услуги железнодорожного транспорта в Поморье

сегодня 11:25
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В июне 2017 года цены и тарифы на товары и услуги на потребительском рынке Архангельской области повысились на 0,5%.
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Фото: Sib-solid.ru
Удорожание продовольственных товаров было обусловлено сезонным повышением цен на плодоовощную продукцию, включая картофель, в среднем на 7,3%. Более других в этой группе подорожали картофель и капуста белокочанная свежая – в 1,6р., апельсины – на 17,6%, свекла столовая – на 13,2%, яблоки – на 12,8%, морковь – на 10,6%, виноград –
на 9,9%, лук репчатый – 5,6%.

Одновременно с этим, на 25,9% и 23,0% соответственно подешевели помидоры и огурцы свежие. Индекс цен на продовольственные товары без учета овощей, картофеля и фруктов составил в июне  2017 года 100,02%. Из других наблюдаемых продуктов питания подорожали мороженое – на 2,6%, мука пшеничная – на 1,9%, говядина (кроме бескостного мяса) – на 1,6%, сельдь соленая – на 1,4%, сахар – на 1,2%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, – на 1,1%.

По сравнению с маем 2017 года снизились цены на яйца – на 6,1%, масло подсолнечное и крупу гречневую – на 2,5%, консервы мясные – на 2,0%, филе рыбное – на 1,6%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности – на 1,5%. В группе алкогольных напитков подорожали водка и коньяк – на 2,5% и 1,0% соответственно.

Среди непродовольственных товаров зафиксировано повышение цен на белье постельное – на 1,5%, спички – на 0,8%, обувь кроссовую и спортивную для взрослых, стиральные машины бытовые, фотоаппараты – на 0,7%, школьно-письменные принадлежности – на 0,6%, чулочно-носочные изделия – на 0,5%. Бензин автомобильный подорожал за месяц на 0,7%. Вместе с тем ниже уровня цен мая 2017 года сложились цены на телерадиотовары, велосипеды и мотоциклы, средства связи, персональные компьютеры, отдельные виды медицинских товаров.

В сфере услуг в наибольшей степени повысились цены на услуги железнодорожного транспорта – на 19,7%, почтовой связи – на 15,8%, городской телефонной связи – на 2,5%. На 9,5% подорожали экскурсионные услуги и на 2,5% услуги в сфере туризма. Среди бытовых услуг выросли цены на женские модельные стрижки (на 1,1%), сообщает Архстат.
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Александр А.
12.07.17
11:57
Никак не могу понять почему наблюдается "сезонное" повышение цен ? Нефть и газ дешевеют, следовательно их производные уменьшаются в цене товара и перевозках, импортные товары со слов руководителей прошли импортозамещение, сезон овощей и фруктов в разгаре. ??? А с жадными парикмахерами можно бороться прикупив домашнюю машинку для подстрижки.
 
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