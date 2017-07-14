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Экономика | Главные новости

Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах могут обложить НДС

сегодня 11:49
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Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах предлагается вместо таможенных пошлин облагать НДС, из-за чего эти товары могут подорожать на 18%.
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Тем самым Федеральная антимонопольная служба намерена обеспечить равные условия работы для российских и зарубежных торговых онлайн-площадок, пишут «Известия».

Ранее президент Владимир Путин поручил нескольким ведомствам предложить изменения в законодательство, «направленные на обеспечение равных условий ведения деятельности компаниями в Российской Федерации с использованием сети интернет».

Ответственным за исполнение поручения была назначена ФАС. Основное предложение службы — это взимание налога на добавленную стоимость со всех ввозимых в страну посылок.
Нововведение должно принести в бюджет России порядка 100 млрд рублей ежегодно.

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