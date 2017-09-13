Последняя аналоговая телефонная станция прекратила свою работу в Архангельске

Памятная церемония, приуроченная к 120-летию городской телефонной сети, состоялась 13 сентября. С этого дня телекоммуникационная сеть столицы Поморья стала полностью цифровой.

Торжественное закрытие последней аналоговой телефонной станции проходило в режиме онлайн. В мероприятии приняли участие министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев, директор регионального филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин, сотрудники компании и первый абонент АТС-22.

В ходе церемонии, приуроченной к 120-летию телефонной связи, сотрудникам компании «Ростелеком» были вручены почетные грамоты за многолетний добросовестный труд.

Как отметил глава минсвязи региона, цифровые технологии – это связь без шумов, обрывов и ошибочных звонков, возможность подключения множества устройств к линии, скоростной интернет и интерактивное телевидение.

— С сегодняшнего дня абсолютно вся телекоммуникационная сеть столицы Поморья будет обладать именно такими характеристикам. А значит, Архангельск отныне – территория цифровых технологий, – подчеркнул Николай Родичев.