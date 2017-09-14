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Экономика | Главные новости

Поставка рыбы по Севморпути в центр России через Архангельск – реальный проект

вчера 22:34
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Об этом на международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге губернатор Игорь Орлов говорил с генеральным директором компании «Доброфлот» Александром Ефремовым.
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Одно из направлений, представляющих взаимный интерес, – встречная загрузка судов компании «Доброфлот» в направлении из Архангельска на Дальний Восток.

При этом Александр Ефремов подтвердил готовность перевозить рыбную продукцию на судах «Доброфлота» в столицу Поморья по Северному морскому пути, используя возможности Архангельска как центра перевалки грузов.

— Если вопрос встречной загрузки будет решен, то мы выстроим эту линию и будем регулярно перевозить своим флотом рыбу в Архангельск, загружаться и идти в обратном направлении. Нам есть с чем сравнивать, поэтому мы однозначно выбираем направление на Архангельск, – подчеркнул глава «Доброфлота». – Основная техническая сложность – подготовить судно, так как Север не шутит.

Напомним, в августе 2017 года в порт Архангельск по трассе Севморпути был успешно доставлен груз дальневосточной рыбы. На транспорте «Доброфлота» в Поморье прибыло три тысячи тонн замороженной кеты, нерки и лосося. Тысяча тонн отправилась дальше, в центральную части России.

– Переход из Владивостока занял всего 14 суток, при этом качество рыбы, погруженной в судовые рефрижераторы, было сохранено. Продукция с Дальнего Востока, в которой нуждается Центральная Россия, была доставлена по оптимальному маршруту, – подчеркнул Игорь Орлов.

Губернатор отметил, что оптимизация стоимости перевозки грузов через Северный морской путь наряду с другими мерами позволит значительно повысить привлекательность этого перспективного маршрута.

— Северный морской путь – это многофакторный и сложный проект, который требует комплексного решения. Он включает в себя не только собственно транспортный маршрут, это вопросы обустройства, вопросы безопасности, вопросы снабжения, научное обеспечение, – пояснил глава Поморья. – Исторически сложилось так, что Архангельская область имеет уникальный опыт освоения человеком арктических широт. Мы готовы применить весь потенциал региона для развития этой важной для страны и мира морской трассы.

Игорь Орлов инициировал обсуждение на федеральном уровне инициативы о снижении тарифов на ледокольную проводку в акватории Северного морского пути судов, осуществляющих перевозку рыбной и иной продукции из водных биоресурсов.

— Проводка судна через ледовые поля – это значимая часть затрат. При организации встречной загрузки мы сможем их компенсировать и обеспечить регулярное движение по Северному морскому пути, – отметил Александр Ефремов.

Одним из вариантов встречной загрузки может стать северный завоз.

– Это более экономически оправданный путь снабжения арктических территорий, чем через Владивосток или Приморье. Если получится организовать логистику обеспечения северного завоза через Архангельск, вполне возможно, что это обеспечит регулярное движение по Северному морскому пути наших грузов, – отметил руководитель «Доброфлота».
Автор: dvinalander
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Vadimych
14.09.17
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Поставка рыбы по Севморпути в центр России через Архангельск – реальный проект
Поставка рыбы по Севморпути в центр России через Архангельск – реальный проект
Об этом на международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге губернатор Игорь Орлов говорил с генеральным директором компании «Доброфлот» Александром Ефремовым.
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