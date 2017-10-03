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Экономика | Главные новости

Предприниматели Поморья могут бесплатно заявить о себе в эфире канала «ТВ Центр»

сегодня 14:38
69 1
Правительство региона внедряет новую систему поддержки предпринимательства. Теперь каждый бизнесмен может бесплатно разместить свою видеорекламу на канале «ТВ Центр».
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Фото: yaplakal.com

Информационные материалы выйдут в эфире новостной программы «Автограф дня», а также будут показаны на региональном телеканале «Правда Севера». Ведь зачастую недостаточная реклама становится причиной того, что качественная продукция местных предпринимателей остается неизвестной и невостребованной.

Выпуск информационных роликов на телевидении, тем более в эфире новостных программ – эффективный способ заявить о себе. Однако, в силу дороговизны услуг по изготовлению и размещению подобной рекламы, некоторые предприниматели не используют данный ресурс. Теперь внедряемой меры поддержки доступно бесплатное производство и трансляция 20-секундных видеороликов. Финансирование осуществляется за счёт субсидии, привлеченной из федерального бюджета.

Требования к участникам, а также подробную информацию о данной мере поддержки доступны можно узнать здесь

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Vadimych
03.10.17
14:43
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Предприниматели Поморья могут бесплатно заявить о себе в эфире канала «ТВ Центр»
Предприниматели Поморья могут бесплатно заявить о себе в эфире канала «ТВ Центр»
Правительство региона внедряет новую систему поддержки предпринимательства. Теперь каждый бизнесмен может бесплатно разместить свою видеорекламу на канале «ТВ Центр».
сегодня 14:38
70 1
Vadimych: Заявить на себя...)...
 
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