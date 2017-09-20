Президент «Алросы» подтвердил серьезность планов компании в Архангельской области

Перспективы сотрудничества в экономической и социальной сферах обсудили на рабочей встрече губернатор Игорь Орлов и президент компании Сергей Иванов, избранный на эту должность в марте этого года.

Новый президент АК «Алроса» впервые посетил Поморье. Прежде всего он ознакомился с производственными мощностями дочернего предприятия – ПАО «Севералмаз», разрабатывающего месторождение алмазов имени М.В. Ломоносова в Приморском районе.



На встрече с Игорем Орловым Сергей Иванов поделился первыми впечатлениями:



«Севералмаз» – образцовое предприятие. Генеральный директор Андрей Письменный действительно вложил много сил. Работающая под его руководством команда – высочайшие профессионалы. Будем развиваться дальше. В Поморье у нас серьёзные планы на десятки лет вперёд».



Губернатор рассказал президенту компании о потенциале территории и предприятия, отметив, что при строительстве горно-обогатительного комбината применялись самые современные решения и технологии.



По мнению Игоря Орлова, на сегодняшний день особого внимания требует вопрос проведения новых геологоразведочных работ.



— Не менее важно продолжение сотрудничества в социальной сфере для совместных действий по решению жизненно важных для жителей Архангельской области вопросов, – подчеркнул глава региона.



По итогам встречи Сергей Иванов отметил:



«Для нас очень важна поддержка, которая оказывается алмазодобывающей отрасли со стороны губернатора и правительства Архангельской области. В свою очередь мы готовы увеличивать налоговые платежи и поддерживать социальные проекты».