Приморский район оказался в числе лидеров по предпринимательской активности

Каждый 27-й житель Приморского района - предприниматель. Такие цифры были озвучены в местной администрации на расширенном заседании совета по малому предпринимательству при главе муниципального образования Валентине Рудкиной.

Участие в работе совета приняли представители ИФНС России по Архангельской области и НАО, регионального бизнес-инкубатора, микрокредитной компании – региональный фонд «Развитие», представители регионального министерства экономического развития, члены совета и все заинтересованные предприниматели. Также на совещании выступил уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев.

Представляясь, бизнес-омбудсмен Иван Кулявцев рассказал о себе и работе правозащитного института. «Я начал заниматься предпринимательской деятельностью в 2001 году, поэтому истории предпринимателей мне близки и понятны. Сегодня я работаю используя инструменты администрации и это дополнительные возможности. Наша главная задача – снижение административных барьеров в деятельности органов власти и создание условий для развития предпринимательской активности», – подчеркнул Иван Кулявцев.

В пример Иван Святославович привел реформу контрольно-надзорных органов, результатом которой должен стать уход от «палочной системы» и снижение административной нагрузки на бизнес.

Напомним, омбудсмен обладает специальными полномочиями, среди них: досудебное урегулирование споров с органами власти, участие в судебных заседаниях, а также участие в проверках на стороне предпринимателей.

«Развитие бизнеса в районе радует. Соотношение предпринимателей и местных жителей примерно 1 к 27. Для сравнения в целом по области соотношение 1 к 38. Это значит, что бизнес себя чувствует достаточно уверенно и развивается», – подчеркнула глава Приморского района Валентина Рудкина.

По словам Валентины Рудкиной, успех развития бизнеса в районе связан с уникальным географическим положением. «Администрация района заинтересована в привлечении бизнеса на территорию. Мы расположены близко к городам Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, а значит у нас высокий уровень транспортной доступности. В районе очень активное местное население – бизнес развивается и на островах, и на Побережье Белого моря. Магазины, например, в Летней Золотице не уступают супермаркетам в городах», – отметила глава района.

В рамках заседания бизнес-сообщество Приморья обсудило состояние предпринимательской активности в районе, реформу системы контрольно-надзорной деятельности, микрофинансирование бизнеса, работу общественных бизнес-объединений и правозащитного института.