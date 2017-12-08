Продукция АЦБК получила дипломы Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»

АО «Архангельский ЦБК» получило золотой диплом конкурса Программы «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения» - целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины.

Комбинат стал также обладателем серебряного диплома в номинации «Промышленные товары для населения» - дипломантами Всероссийского конкурса традиционно стали тетради школьные ученические 18 листов, картон для плоских слоев, бумага для гофрирования.

Почетного знака «Отличник качества» по итогам конкурса «100 лучших товаров России» удостоен начальник производства целлюлозы Архангельского ЦБК Вадиму Мосееву.

Торжественная церемония награждения победителей двадцатого юбилейного конкурса «Архангельское качество-2017» - регионального этапа всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» состоялась в Архангельске 8 декабря 2017 г.

Конкурс направлен на практическое выполнение национальных проектов, выдвинутых Президентом России, на улучшение качества продукции и услуг, освоение наилучших доступных технологий, импортозамещение и повышение их конкурентоспособности.