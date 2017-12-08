Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
07.12.17
1532
07.12.17
1409
07.12.17
1198
07.12.17
1138
06.12.17
837
07.12.17
788
07.12.17
748
реклама
реклама
Новости компаний
06.12.17
144
06.12.17
132
06.12.17
131
06.12.17
106
06.12.17
100
06.12.17
82
06.12.17
81
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Экономика | Главные новости

Продукция АЦБК получила дипломы Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»

сегодня 14:06
168 0
АО «Архангельский ЦБК» получило золотой диплом конкурса Программы «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения» - целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины.
 >

Комбинат стал также обладателем серебряного диплома в номинации «Промышленные товары для населения» - дипломантами Всероссийского конкурса традиционно стали тетради школьные ученические 18 листов, картон для плоских слоев, бумага для гофрирования.

Почетного знака «Отличник качества» по итогам конкурса «100 лучших товаров России» удостоен начальник производства целлюлозы Архангельского ЦБК Вадиму Мосееву.

Торжественная церемония награждения победителей двадцатого юбилейного конкурса «Архангельское качество-2017» - регионального этапа всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» состоялась в Архангельске 8 декабря 2017 г.

Конкурс направлен на практическое выполнение национальных проектов, выдвинутых Президентом России, на улучшение качества продукции и услуг, освоение наилучших доступных технологий, импортозамещение и повышение их конкурентоспособности.

168 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Конституционный суд России поставил точку в споре о начислении «северных»
Экономика | Новости раздела
 
Продукция АЦБК получила дипломы Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»
Продукция АЦБК получила дипломы Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»
АО «Архангельский ЦБК» получило золотой диплом конкурса Программы «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения» - целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины.
сегодня 14:06
169
 
В очереди на отключение: Управляющие компании, ТСЖ и предприятия региона
В очереди на отключение: Управляющие компании, ТСЖ и предприятия региона
29 сентября вступило в силу Постановление Правительства РФ от 24 мая №624 «О внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации по вопросам введения полного и или частичного ограничения режима потребления электрической энергии…».
сегодня 10:58
463
 
На третьем участке ЗАО «Лесозавод 25» запускают новый сушильный комплекс Valutec
На третьем участке ЗАО «Лесозавод 25» запускают новый сушильный комплекс Valutec
На третьем участке ЗАО «Лесозавод 25» (входит в ГК «Титан») начались пуско-наладочные работы нового сушильного комплекса Valutec (Финляндия) стоимостью 300 млн рублей.
вчера 17:00
324
 
Александр Цыбульский назвал акваторию от Архангельска до Амдермы спасательной зоной
Александр Цыбульский назвал акваторию от Архангельска до Амдермы спасательной зоной
Временный глава НАО Александр Цыбульский представил на петербургском международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» проект опорной зоны округа.
вчера 11:06
413 2
naprimer: Теперь и жителям округа будут много лет обещать опорную зону. Индига может когда-то стать...
 
Леспромхозы группы компаний «Титан» отчитались об объемах заготовки древесины
Леспромхозы группы компаний «Титан» отчитались об объемах заготовки древесины
Заготовка древесины предприятиями генерального поставщика лесосырья на Архангельский ЦБК - Группы компаний «Титан» - в октябре 2017 года составила 175,7 тыс. кубометров. Вывозка - 69,7 тыс. кубометров.
06.12.17 12:37
362
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080