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Экономика | Главные новости

Проект расширения мощностей «Лесозавода 25» вошел в число приоритетных в Поморье

сегодня 10:14
168 2
Строительству лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе Архангельска» на базе площадки ОАО «ЛДК-3» присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов.
 
 
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Фото: Orlov29.ru
Соответствующий приказ подписан министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым 5 июля. Объем инвестиций составляет около 4,2 млрд. руб.

В результате реализации проекта к 2018 г. производственные мощности ЗАО «Лесозавод 25», с учетом нового участка на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3», составят более 1,5 млн. кубометров переработки пиловочного сырья в год. Из них на третьем участке ЗАО «Лесозавод 25», организованном на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3», объемы переработки сырья составят порядка 550 тыс. кубометров в год.

На базе ОАО «ЛДК-3» будет создано 500 высокопроизводительных рабочих мест с улучшенными условиями труда.

Сейчас предприятие приступило ко второму этапу реализации инвестиционного проекта. Выход на проектную мощность нового участка запланирован на декабрь текущего года.

По словам генерального директора ЗАО «Лесозавод 25» Дмитрия Крылова, для обеспечения сырьем всех трех участков предприятия с учётом ввода в строй новых мощностей в конце 2017 года, заводу необходимо более 1,5 млн кубометров пиловочника. «При среднем выходе пиловочника на уровне 25% из общего объёма заготовки нам необходимо около 6 млн м³ расчётной лесосеки, - напомнил топ-менеджер. - Сегодня холдинг «Титан» обеспечивает нас сырьём собственной заготовки только 
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Vadimych для bathet
07.07.17
11:34
А ты не знал что-ли? Карту купи, лапоть) Илт ты думаешь, что третий лесозавод и ЛДК-3-одно и то же?
 
+ 0 -
bathet
07.07.17
11:12
Я думал где эта северная маймакса, а оказывается 26-ой
 
+ 0 -
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Проект расширения мощностей «Лесозавода 25» вошел в число приоритетных в Поморье
Проект расширения мощностей «Лесозавода 25» вошел в число приоритетных в Поморье
Строительству лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе Архангельска» на базе площадки ОАО «ЛДК-3» присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов.
сегодня 10:14
169 2
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