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Архангельск: Экономика

     

фото, видео с места события

Программа «Спасибо от Сбербанка» запустила акцию ко Дню студента

Получить ценные призы и повышенные бонусы СПАСИБО смогут держатели молодёжных карт Сбербанка благодаря акции ко Дню студента.
В период по 31 января 2017 года включительно молодым участникам программы «Спасибо от Сбербанка» необходимо зарегистрироваться в акции, чтобы  получить гарантированный приз — пять электронных книг от «ЛитРес». По итогам акции 10 зарегистрированных участников станут обладателями главных призов: подарочных наборов от DIVAGE make up studio.

В период проведения акции повышенные бонусы за покупки по молодёжным картам принесут следующие партнёры:  BURGER KING — 20 %, «ЛитРес» — 15 %, «Киномакс» — 10 %, DIVAGE make up studio — 15 %, «Республика» — 10 %, Sela —10 % и «ВелоСтрана» — 10 %.

Молодёжная дебетовая карта с программой «Спасибо от Сбербанка» является самым популярным продуктом банка для клиентов до 25 лет. Клиенты могут заказать молодёжные карты в специальном разделе на сайте Сбербанка.

Подробнее об акции можно прочитать на сайте Программы.
 
Федеральная бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» (www.spasibosberbank.ru) — крупнейшая в России банковская программа лояльности. Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты* Сбербанка. Сегодня в ней участвуют более 24 млн человек. Участники накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка. Дополнительные бонусы они получают, совершая покупки у партнёров программы и участвуя в акциях программы. Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнёрах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. В перечень партнёров программы «Спасибо от Сбербанка» сейчас включены более 72 000 торговых точек.
 
Программа неоднократно признавалась победителем международной премии Loyalty Awards в номинациях «Лучшая коалиционная программа лояльности» и «Лучшая программа лояльности финансовых институтов».
 
*Кроме карт Maestro и Maestro «Социальная» Северо-Западного банка Сбербанка России, номера, которых начинаются с цифр 676195, 639002551.

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просмотров: 142
дата: 23.01.17 | 15:04
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