Архангельск: Экономика

Программа «Спасибо от Сбербанка» запустила акцию ко Дню студента Получить ценные призы и повышенные бонусы СПАСИБО смогут держатели молодёжных карт Сбербанка благодаря акции ко Дню студента.



В период проведения акции повышенные бонусы за покупки по молодёжным картам принесут следующие партнёры: BURGER KING — 20 %, «ЛитРес» — 15 %, «Киномакс» — 10 %, DIVAGE make up studio — 15 %, «Республика» — 10 %, Sela —10 % и «ВелоСтрана» — 10 %.



Подробнее об акции можно прочитать на сайте Программы.



Федеральная бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» (www.spasibosberbank.ru) — крупнейшая в России банковская программа лояльности. Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты* Сбербанка. Сегодня в ней участвуют более 24 млн человек. Участники накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка. Дополнительные бонусы они получают, совершая покупки у партнёров программы и участвуя в акциях программы. Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнёрах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. В перечень партнёров программы «Спасибо от Сбербанка» сейчас включены более 72 000 торговых точек.



Программа неоднократно признавалась победителем международной премии Loyalty Awards в номинациях «Лучшая коалиционная программа лояльности» и «Лучшая программа лояльности финансовых институтов».



*Кроме карт Maestro и Maestro «Социальная» Северо-Западного банка Сбербанка России, номера, которых начинаются с цифр 676195, 639002551.



