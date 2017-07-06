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Экономика | Главные новости

Проверки бизнеса планируется проводить исходя из категории рисков

сегодня 16:42
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Проведение реформы контрольной и надзорной деятельности обсудили на селекторном совещании под руководством председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.
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Фото: government.ru

От Архангельской области участвовали председатель правительства региона Алексей Алсуфьев, заместитель губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников, представители контрольно-надзорных органов и деловых сообществ Поморья.

Дмитрий Медведев обратил особое внимание руководителей контрольных ведомств на то, что начиная с 2018 года все плановые проверки должны проводиться исключительно исходя из категории рисков. По словам премьера, деятельность контрольных ведомств будет оцениваться «не по количеству проверок, величине выписанных штрафов и красивым бумажным отчётам, а по улучшению реальных показателей безопасности».

Но главное, продолжает Дмитрий Медведев, необходимо принципиально изменить саму философию контроля. Перестроить его с принципа «найти нарушение и наказать любой ценой» на принцип партнёрского и «сервисного» отношения к бизнесу.

По завершению селектора в правительстве Архангельской области состоялось обсуждение аспектов, прозвучавших на совещании.

Наибольшее внимание уделили вопросу повышения качества проведения публичных обсуждений с предпринимателями результатов проверок.

Как отметил Виктор Иконников, на сегодняшний день такие слушания каждое ведомство проводит по своему регламенту: «Для повышения качества и эффективности этой работы необходимо выработать единый формат организации открытого диалога с бизнесом. Публичное обсуждение должно стать понятным, а главное, нужным и интересным событием для предпринимательского сообщества».

По итогам обсуждения решено, что на публичные слушания, прежде всего, нужно привлекать предпринимателей, которые подвергались проверкам и готовы высказать своё мнение.

В течение трёх ближайших недель участники регионального совещания сформируют и обоснуют свои инициативы по ряду позиций:

  • повышению качества публичных слушаний в Поморье,

  • обоснованности решений контрольно-надзорных органов по проведению внеплановых проверок в регионе,

  • координации работы контрольно-надзорных органов и областной прокуратуры в применении риск-ориентированного подхода при формировании планов проверок.

Свои предложения они направят в аппарат уполномоченного при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей. Затем на основе этих инициатив будут сформированы предложения от Архангельской области для представления их на федеральном уровне.

Автор: Business News
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Проверки бизнеса планируется проводить исходя из категории рисков
Проверки бизнеса планируется проводить исходя из категории рисков
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