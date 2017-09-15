Работодатели Архангельской области задолжали своим сотрудникам 40,5 млн. рублей

Просроченная задолженность по заработной плате организаций, кроме субъектов малого предпринимательства, по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 40,5 млн. рублей и уменьшилась по сравнению с объемом просроченной задолженности по заработной плате на 1 августа 2017 года на 14,4 %. Такую статистику приводит Архстат.



Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 сентября 2017 года, составляет 112,9% месячного фонда заработной платы работников организаций, имеющих просроченную задолженность.



Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2016 году, приходится 8,6 млн. рублей (21,2 %), в 2015 году и ранее – 2,8 млн. рублей (7 %).



По Ненецкому автономному округу просроченная задолженность по заработной плате составила 10,1 млн. рублей.