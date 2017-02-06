Архангельск: Экономика

Среди выступающих будет министр строительства и архитектуры Михаил Яковлев. Он остановится на итогах отрасли в 2016 году и сравнительных данных с предыдущими периодами, а также будет говорить о трендах в наступившем году.

По мнению министра, 2017 год принесет не только сложности, но и новые возможности для восстановления темпов роста в строительстве.



Также Михаил Яковлев добавил, что в наступившем году ожидается увеличение объемов ввода жилья относительно показателей 2016 года, в том числе жилья экономического класса.



Приоритетными направлениями для минстроя остаются жилищное строительство, возведение объектов образования, здравоохранения, дорожной инфраструктуры. В современной экономической модели решение задач по этим направлениям невозможно без привлечения дополнительных инвестиций.



Михаил Яковлев, говоря о том, почему представителям отрасли важно принять участие в строительном форуме, в первую очередь отметил, что развитие строительной отрасли, как и любой другой невозможно без выстраивания диалога в среде ее представителей.



«Строительный форум – это профессиональная площадка для налаживания прямых контактов между всеми представителями отрасли: органами исполнительной власти, подрядчиками, производителями материалов и техники и потребителями, считает руководитель регионального минстроя. - Для бизнеса – это возможность найти деловых партнеров, обменяться контактами, поделиться опытом и услышать разъяснения законодательных нововведений. Для министерства важно понять настроение в отрасли – услышать о проблемах, что мешает строителям, что можно предпринять со стороны регионального министерства для улучшения строительной среды в Архангельской области».



Следует отметить, что в пленарном заседании примут участие представители профильных министерств Архангельской области и других регионов; главы муниципальных образований Архангельской области; руководители компаний строительного рынка региона.



12-й по счету стоительный форум откроется 2 марта. Его тема: «Строительная отрасль Архангельской области: итоги 2016 года и перспективы развития».



