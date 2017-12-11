Россиян просят потихоньку избавляться от монет
сегодня 17:06
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Центробанк рекомендует людям регулярно сдавать монеты, поскольку их количество превосходит потребность населения и в полтора раза превышает уровень обеспеченности монетой в еврозоне.
В настоящее время не размещает заказы на изготовление "Гознаком" монет номиналом 1 копейка и 5 копеек.
"Учитывая достаточность монеты в обращении, кредитным организациям рекомендуется проводить работу с клиентами о необходимости сдачи монеты на регулярной основе в кассы кредитных организаций, рассмотреть возможность оснащения помещений кредитных организаций техническими средствами (c монетоприемными модулями), а также их установки в крупных торговых организациях, оптимизировать тарифную политику при осуществлении кредитными организациями операций размена", - приводит Ассоциация российских банков ответ Банка России.