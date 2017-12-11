Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
10.12.17
1249
10.12.17
786
09.12.17
722
10.12.17
541
10.12.17
336
09.12.17
302
09.12.17
289
реклама
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Экономика | Главные новости

Россиян просят потихоньку избавляться от монет

сегодня 17:06
73 0
Центробанк рекомендует людям регулярно сдавать монеты, поскольку их количество превосходит потребность населения и в полтора раза превышает уровень обеспеченности монетой в еврозоне.
 >
Фото: ukrks.info
В настоящее время не размещает заказы на изготовление "Гознаком" монет номиналом 1 копейка и 5 копеек.

"Учитывая достаточность монеты в обращении, кредитным организациям рекомендуется проводить работу с клиентами о необходимости сдачи монеты на регулярной основе в кассы кредитных организаций, рассмотреть возможность оснащения помещений кредитных организаций техническими средствами (c монетоприемными модулями), а также их установки в крупных торговых организациях, оптимизировать тарифную политику при осуществлении кредитными организациями операций размена", - приводит Ассоциация российских банков ответ Банка России.
73 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Стрельба в ночных клубах Архангельска связана с денежными разборками
Экономика | Новости раздела
 
Россиян просят потихоньку избавляться от монет
Россиян просят потихоньку избавляться от монет
Центробанк рекомендует людям регулярно сдавать монеты, поскольку их количество превосходит потребность населения и в полтора раза превышает уровень обеспеченности монетой в еврозоне.
сегодня 17:06
74
 
Lexus превратил спокойный и размеренный автомобиль премиум-класса в нечто новое
Lexus превратил спокойный и размеренный автомобиль премиум-класса в нечто новое
28 ноября в уникальном многофункциональном пространстве Lexus Dome, расположенном в башне «ОКО» международного делового центра «Москва-Сити», состоялась российская премьера флагманского седана Lexus LS пятого поколения.
09.12.17 13:33
870
 
Продукция АЦБК получила дипломы Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»
Продукция АЦБК получила дипломы Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»
АО «Архангельский ЦБК» получило золотой диплом конкурса Программы «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения» - целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины.
08.12.17 14:06
353
 
В очереди на отключение: Управляющие компании, ТСЖ и предприятия региона
В очереди на отключение: Управляющие компании, ТСЖ и предприятия региона
29 сентября вступило в силу Постановление Правительства РФ от 24 мая №624 «О внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации по вопросам введения полного и или частичного ограничения режима потребления электрической энергии…».
08.12.17 10:58
664
 
На третьем участке ЗАО «Лесозавод 25» запускают новый сушильный комплекс Valutec
На третьем участке ЗАО «Лесозавод 25» запускают новый сушильный комплекс Valutec
На третьем участке ЗАО «Лесозавод 25» (входит в ГК «Титан») начались пуско-наладочные работы нового сушильного комплекса Valutec (Финляндия) стоимостью 300 млн рублей.
07.12.17 17:00
383
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080