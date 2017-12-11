Россиян просят потихоньку избавляться от монет

В настоящее время не размещает заказы на изготовление "Гознаком" монет номиналом 1 копейка и 5 копеек."Учитывая достаточность монеты в обращении, кредитным организациям рекомендуется проводить работу с клиентами о необходимости сдачи монеты на регулярной основе в кассы кредитных организаций, рассмотреть возможность оснащения помещений кредитных организаций техническими средствами (c монетоприемными модулями), а также их установки в крупных торговых организациях, оптимизировать тарифную политику при осуществлении кредитными организациями операций размена", - приводит Ассоциация российских банков ответ Банка России.