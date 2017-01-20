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Архангельск: Экономика

     

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Российские регионы собираются укрупнить

Минэкономразвития создало проект пространственного развития РФ до 2030 года. В нём прописан приоритет развития «геостратегически важных территорий» — Дальнего Востока, российской Арктической зоны, СКФО, Калининградской области, Крыма, Севастополя.

Аналитики МЭР считают, что региональное развитие идет несоразмерно: например, за последние годы по большинству показателей экономической деятельности зафиксировано «увеличение доли западных регионов за счет снижения доли восточных».

Поэтому в проекте Стратегии предлагается формирование «глобально конкурентоспособных макрорегионов» на российской территории, «осуществляющих долгосрочные мегапроекты межрегионального сотрудничества... и способствующих встраиванию России в систему мировых хозяйственных связей».

Экономист, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич заявила, что «макрорегионы тащат из концепции в концепцию», а сам проект Стратегии пока не доработан до той степени, чтобы его можно было конструктивно обсуждать, - сообщают "Известия".

Схожей точки зрения придерживается гендиректор «Урбаники» Антон Финогенов, выразивший скептическое отношение к теме макрорегионов в проекте Стратегии. «Зачем, не используя максимально широко управленческий потенциал федеральных округов в планировании развития, создавать еще какой-то дополнительный уровень, помимо федеральных округов?» — задался вопросом эксперт.

  
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просмотров: 774
дата: 20.01.17 | 09:53
комментариев: 2
1 0
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Комментарии пользователей
Vadimych (1)
Что значит глобально-конкурентноспособные макрорегионы? С кем конкурентноспособные?У нас на одном отоплении производственных зданий и сооружений, по сравнению с любой европейской страной разоришься. А расстояния? А топливо? А хапуги во власти? Какая конкуренция-у нас любой товар будет дороже обходиться, чем у "конкурентов".Размечтались о кренделях небесных.
20.01.17
14:16
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