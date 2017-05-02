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Архангельск: Экономика

     

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С 1 мая Сбербанк снижает ставки по всей линейке потребительских кредитов

ПАО Сбербанк запускает промо-акцию с дополнительным дисконтом. Снижение составляет до 4 п.п. от действующих на текущий момент ставок.

Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц»* будет составлять 12,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения»** - 13,9% годовых в рублях. Сбербанк вводит также дополнительный дисконт в размере 1 п.п. «Потребительскому кредиту без обеспечения» за использование digital-сервиса.

По «Потребительскому кредиту военнослужащим – участникам НИС»*** процентные ставки, будут составлять 13,5% годовых в рублях с обеспечением и 14,5% годовых в рублях без обеспечения.

Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента. В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.

*Потребительский кредит без обеспечения. Диапазон процентных ставок: от 12,9 до 19,9%. Минимальная сумма кредита – 15 тысяч рублей, максимальная – 3000000 рублей. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредитования: от 3 месяцев до 5 лет включительно. Комиссия за выдачу кредита отсутствует, обеспечение по кредиту отсутствует. Погашение кредита аннуитетными (равными) частями. Досрочное погашение возможно. Плата за досрочное погашение не взимается.

**Потребительский кредит под поручительство физических лиц. Диапазон процентных ставок: от 12,9 до 19,9%. Минимальная сумма кредита –15 тысяч рублей, максимальная – 5000000 рублей. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредитования: от 3 месяцев до 5 лет включительно. Комиссия за выдачу кредита отсутствует, обеспечением выступает поручительство физических лиц-граждан РФ (не более 2-ух человек). Погашение кредита аннуитетными (равными) частями. Досрочное погашение возможно. Плата за досрочное погашение не взимается.

***Потребительскому кредиту военнослужащим – участникам НИС. Диапазон процентных ставок: 13,5%-14,5%. Минимальная сумма кредита –15 тысяч рублей, максимальная – 1000000 рублей. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредитования: от 3 месяцев до 5 лет включительно. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. По кредитам в сумме до 500 000 руб. оформление обеспечения не требуется. Кредиты свыше 500 000 руб. предоставляются с обязательным оформлением поручительства физического(их) лиц(а). Погашение кредита аннуитетными (равными) частями. Досрочное погашение возможно. Плата за досрочное погашение не взимается.

  
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просмотров: 167
дата: 02.05.17 | 15:45
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