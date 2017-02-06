Архангельск: Экономика

фото, видео с места события Сбербанк выпустил «Карту с большими бонусами» Сбербанк выпустил новую платиновую карту Visa — «Карту с большими бонусами». Она позволяет возвращать до 10% от стоимости покупок.



Также расширились возможности списания бонусов. Теперь клиент может в онлайне обменять бонусы на авиабилеты по всему миру, развлечения (билеты в театры, на концерты и шоу), а также на такси. Также бонусы можно потратить более чем у 50 партнеров бонусной программы «Спасибо от Сбербанка». Всего более 72 000 точек по всей стране.



«Сбербанк впервые предоставил клиентам по всей стране повышенные бонусы за покупки без привязки к конкретному партнеру, – комментирует Светлана Кирсанова, управляющий директор-директор управления торгового эквайринга Сбербанка – Мы считаем, что новая карта будет интересна не только существующим, но и новым клиентам банка. Повышенные бонусы начисляются на наиболее частые покупки, которые совершает почти каждый, помимо этого, бонусируется и любая другая безналичная покупка – все это позволит клиенту использовать карту для своих ежедневных покупок с максимальной выгодой».



«Мы сделали премиальную карту более доступной и выгодной. Раньше карты категории Platinum могли оформить только клиенты, которые обслуживаются в канале «Сбербанк Премьер», теперь карту можно получить в любом отделении по всей стране. Если клиент тратит по карте от 30 000 рублей в месяц, она «окупается» для него. Клиент получит за год бонусов больше, чем потратит на годовое обслуживание карты», - комментирует Алексей Гиязов, управляющий директор Массового высокодоходного сегмента Сбербанка.



Новая платиновая карта, как и другие карты Сбербанка, также участвует в акциях от партнеров. Благодаря этому клиенты могут получить до 30% от стоимости покупок в рамках акций с конкретными партнерами.



Подробнее о карте — на сайте .



*на правах рекламы При оплате на любых автозаправках, а также за поездки на такси Gett и Яндекс.Такси держатель карты получит 10% от суммы чека бонусами СПАСИБО, при оплате во всех кафе и ресторанах — 5%, при покупках в любых супермаркетах — 1,5%. За все другие покупки Сбербанк начислит 0,5%. Один бонус СПАСИБО равен одному рублю скидки.Также расширились возможности списания бонусов. Теперь клиент может в онлайне обменять бонусы на авиабилеты по всему миру, развлечения (билеты в театры, на концерты и шоу), а также на такси. Также бонусы можно потратить более чем у 50 партнеров бонусной программы «Спасибо от Сбербанка». Всего более 72 000 точек по всей стране.«Сбербанк впервые предоставил клиентам по всей стране повышенные бонусы за покупки без привязки к конкретному партнеру, – комментирует Светлана Кирсанова, управляющий директор-директор управления торгового эквайринга Сбербанка – Мы считаем, что новая карта будет интересна не только существующим, но и новым клиентам банка. Повышенные бонусы начисляются на наиболее частые покупки, которые совершает почти каждый, помимо этого, бонусируется и любая другая безналичная покупка – все это позволит клиенту использовать карту для своих ежедневных покупок с максимальной выгодой».«Мы сделали премиальную карту более доступной и выгодной. Раньше карты категории Platinum могли оформить только клиенты, которые обслуживаются в канале «Сбербанк Премьер», теперь карту можно получить в любом отделении по всей стране. Если клиент тратит по карте от 30 000 рублей в месяц, она «окупается» для него. Клиент получит за год бонусов больше, чем потратит на годовое обслуживание карты», - комментирует Алексей Гиязов, управляющий директор Массового высокодоходного сегмента Сбербанка.Новая платиновая карта, как и другие карты Сбербанка, также участвует в акциях от партнеров. Благодаря этому клиенты могут получить до 30% от стоимости покупок в рамках акций с конкретными партнерами.Подробнее о карте — на версия для печати просмотров: 178

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