Архангельск: Экономика

Счёт открывается в российских рублях родителям, опекунам, попечителям для зачисления социальных выплат, выплачиваемых им на содержание несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных граждан. Подопечные являются бенефициарами по номинальному счёту.
Для его открытия законному представителю подопечного достаточно один раз предъявить в отделение Банка необходимые документы
и в дальнейшем получать зачисленные на него социальные выплаты, предназначенные на содержание подопечного, без получения предварительного разрешения органа опеки и попечительства.
Отличительной особенностью номинального счёта является то, что он открывается для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат подопечному. Сведения о бенефициаре указываются в договоре номинального счёта.
«Введение номинального счета значительно упростило процедуру получения законными представителями граждан, находящихся под опекой или попечительством, средств, которые предназначены на их содержание», — отметила директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.
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