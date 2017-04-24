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Архангельск: Экономика

     

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Сбербанк запустил программу ипотеки под 8,4 и 8,9 процентов для строящегося жилья

Сбербанк запустил специальную программу с застройщиками, которая позволяет получить ипотеку по ставкам 8,4% и 8,9% для покупки жилья в новостройках по всей стране. Дисконт от базовой ставки составляет 2-2,5 п.п.
Ставка в размере 8,4% предлагается для покупки жилья более чем у 160 застройщиков, среди них ГК Выбор Воронеж, Самолет Девелопмент, ФСК Лидер, Урбан Групп, RDI, ГК Древо, ГК Брусника, ГК Лидер Групп  и другие. Ставка 8,9% доступна для приобретения квартир более чем у 240 компаний, среди них перечисленные выше застройщики, а также СЭТЛ Групп, АСК,  Форум Групп, ОПИН, ПСН и другие.
 
«После снижения и упрощения базовых ставок, которое мы провели 20 февраля  2017 года, Сбербанк вместе с нашими партнерами запустили специальную программу, которая позволяет оформить ипотечный кредит по еще более привлекательным ставкам, – отметил директор управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васёв. – Это предложение стало возможным благодаря субсидированию базовой ставки со стороны застройщиков в размере 1,5 п.п. и дополнительного дисконта со стороны Сбербанка в размере 0,5 п.п. Также Сбербанк предоставляет еще одну скидку 0,5 п.п. за использование сервиса электронной регистрации сделки в Росреестре».
 
Предложение действует до 31 мая 2017 года.
 
Список застройщиков, у которых можно приобрести жилье в ипотеку по сниженной ставке, размещен на сайте Сбербанка в разделе Акции по новостройкам и на портале domclick.ru

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дата: 24.04.17 | 16:37
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