Архангельск: Экономика

фото, видео с места события Сбербанк запустил сервис «Ипотека-онлайн» ПАО Сбербанк запустил по всей стране сервис «Ипотека-онлайн» на сайте «ДомКлик». Сервис позволяет подать заявку и получить одобрение ипотечного кредита и объекта недвижимости онлайн, без посещения офиса банка.



«Ранее сервис подачи электронных заявок на ипотеку был доступен только партнёрам банка — агентствам недвижимости и застройщикам. Сбербанк сотрудничает с более чем 20 тысячами таких компаний по всей России, — подчеркнул директор управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васёв. — 65 % ипотечных кредитов Сбербанк выдает с участием партнёров. Мы ожидаем, что большинство клиентов, которые обращаются в Сбербанк напрямую, воспользуются онлайн-сервисом».



С 15 января в режиме пилота сервисом воспользовались уже более 3 000 клиентов. Сервис разработан ООО «Центр недвижимости от Сбербанка».



В 2016 году Сбербанк выдал 475 тысяч ипотечных кредитов. Из них на территории деятельности Северного банка Сбербанка было выдано 21,7 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 26,3 млрд. рублей.



*на правах рекламы Используя «ДомКлик», клиент может пройти все этапы ипотеки удалённо и приехать в банк всего один раз — на сделку.«Ранее сервис подачи электронных заявок на ипотеку был доступен только партнёрам банка — агентствам недвижимости и застройщикам. Сбербанк сотрудничает с более чем 20 тысячами таких компаний по всей России, — подчеркнул директор управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васёв. — 65 % ипотечных кредитов Сбербанк выдает с участием партнёров. Мы ожидаем, что большинство клиентов, которые обращаются в Сбербанк напрямую, воспользуются онлайн-сервисом».С 15 января в режиме пилота сервисом воспользовались уже более 3 000 клиентов. Сервис разработан ООО «Центр недвижимости от Сбербанка».В 2016 году Сбербанк выдал 475 тысяч ипотечных кредитов. Из них на территории деятельности Северного банка Сбербанка было выдано 21,7 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 26,3 млрд. рублей.*на правах рекламы версия для печати просмотров: 79

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