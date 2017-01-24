Архангельск: Экономика

Используя
«ДомКлик», клиент может пройти все этапы ипотеки удалённо и приехать в банк всего один раз — на сделку.
«Ранее сервис подачи электронных заявок на ипотеку был доступен только партнёрам банка — агентствам недвижимости и застройщикам. Сбербанк сотрудничает с более чем 20 тысячами таких компаний по всей России, — подчеркнул директор управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васёв. — 65 % ипотечных кредитов Сбербанк выдает с участием партнёров. Мы ожидаем, что большинство клиентов, которые обращаются в Сбербанк напрямую, воспользуются онлайн-сервисом».
С 15 января в режиме пилота сервисом воспользовались уже более 3 000 клиентов. Сервис разработан ООО «Центр недвижимости от Сбербанка».
В 2016 году Сбербанк выдал 475 тысяч ипотечных кредитов. Из них на территории деятельности Северного банка Сбербанка было выдано 21,7 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 26,3 млрд. рублей.
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