Архангельск: Экономика

Один из крупнейших банков страны запустил новый продукт – рефинансирование под залог недвижимости.

О возможностях, которые он открывает перед северянами, на встрече с журналистами рассказал заместитель управляющего Архангельским отделением ПАО Сбербанк Александр Подойницын.

- В 2014-2016 годах ставки на рынке ипотеки были достаточно высокими, - поясняет Александр Подойницын. - Многие клиенты, исходя из своей жилищной ситуации, заключили кредитные договоры, приобрели объекты недвижимости, но сейчас понимают, что рынок изменился, поэтому ищут возможность уменьшить свои расходы. Рефинансирование под залог недвижимости поможет им это сделать.

Объединить в один новый кредитный договор можно не только ипотеку, оформленную в других банках, но и потребительские, а также автокредиты, взятые как в Сбербанке, так и в других банках.

Еще одна новость для тех, кто только собирается брать ипотеку. В конце апреля Сбербанк запустил специальную программу с застройщиками, которая позволяет получить жилищный кредит по ставкам на 2 п.п. ниже базовых.

Набирает популярность среди северян и сервис электронной регистрации сделок. Он значительно упрощает и сокращает процесс оформления всех необходимых документов. Кроме того, все, кто воспользуются данной услугой для приобретения новостроек, могут рассчитывать на снижение ставки на 0,5 п.п.

Еще одно нововведение этой весны – увеличение срока действия положительного решения по жилищным кредитам до 90 дней. Данное решение, уверены в Сбербанке, позволит клиентам найти для себя лучшее предложение по объекту недвижимости.

Говорили на встрече и о промежуточных итогах 2017 года. Сбербанк остается одним из лидеров в Архангельской области по выдаче ипотеки. Только за первый квартал банк выдал жилищных кредитов на сумму, превышающую 1,84 млрд. рублей.