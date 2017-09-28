Северное речное пароходство доставило буровую платформу «Амазон» в Заполярье
сегодня 09:21
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Флот Северного речного пароходства осуществил уникальную операцию по буксировке буровой платформы «Амазон» из порта Сабетта в порт Ямбург Ямало-Ненецкого автономного округа.
В сентябре этого года суда СРП приняли участие в операции по переброске самоподъемной буровой установки «Амазон»
, принадлежащей структурному продразделению «Газпрома»,
из Чёрного моря в Обскую губу.
Платформа СПБУ, длиной 50 метров и весом более 6 570 тонн, начала свой путь в арктические широты из турецкого порта Тузла, где ее погрузили на борт океанского судна «HIA YANG SHI YOU 278». Транспортировка СПБУ «Амазон» с южных широт до морского порта Сабетта в Карском море длилась около 45 дней. На подходе к порту Сабетта платформу приняли буксиры Северного речного пароходства.
Организация морских и речных буксировок - одно из профильных направлений деятельности «Северного речного пароходства». Как рассказал капитан-наставник СРП Александр Старшов, в Сабетте началась операция по выводу платформы с транспортного судна и её буксировке в порт Ямбург.
«
В проводке приняли участие буксиры ОТ-2047 (капитан Сергей Шенфельд), б/к «
Механик Красоткин»
(капитан Юрий Зеленин). Экипажи этих буксиров - одни из лучших и опытных в пароходстве. Оперативное управление буксировщиками осуществлял капитан-наставник пароходства Максим Марков. Погода в период перехода была благоприятная, караван в течение пяти дней благополучно прибыл в порт Ямбург»
- пояснил Александр Старшов.
СПБУ «Амазон» перезимует в заполярном порту Ямбург, и в следующем году приступит к бурению скважин по программе компании «Газпром флот».