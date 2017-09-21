Северное речное пароходство доставило колеса гидротурбин для Красноярской ГЭС

Для реализации проекта была разработана комплексная транспортно-технологическая схема, включающая в себя уникальную погрузку и разгрузку с не оборудованных причалов, а также маршрут и технологию мультимодальной транспортировки.Как рассказал капитан СТК-1020 Николай Вагин, рейс из Санкт-Петербурга до Красноярска протяженностью 5800 км продолжался более двадцати суток в сложных погодных условиях. Теплоход преодолел Северный морской путь, выдержал испытание штормом и высокой волной. Команде пришлось столкнуться сложной швартовкой у причала в Красноярске, место для манёвра было ограничено.«Экипаж все испытания выдержал. Это не первый наш рейс до Красноярска, мы ходили также в 2009 и 2010 гг., так что опыт у нас есть. Во время перехода по Енисею шли в тумане и под непрерывным дождём. Но, тем не менее, успели полюбоваться и золотой осенью на сибирской реке», - поделился капитан.Выгрузка гидротурбин закончилась вечером 20 сентября. Гидроагрегаты выгрузили на прицепы модульного типа и доставили на Красноярскую ГЭС.Дальнейший путь следования СТК-1020 из Красноярска - в Дудинку, затем выгрузка в порту Саббеты(Ямал) и возвращение в Архангельск.