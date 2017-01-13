Архангельск: Экономика

В Северодвинске подвели итоги жилищного строительства в 2016 году. Помимо социальных домов в городе корабелов активно возводилось коммерческое жилье. По количеству сданных новостроек муниципалитет активно приближается к столице Поморья.

В 2016 году в Северодвинске сданы в эксплуатацию порядка десяти объектов, в которых каждый может приобрести квартиру различной площади и планировки.



В исторической части города завершилось строительство двух из шести очередей ЖК «Дом на Карла Маркса». На Яграх на ул. Бутомы сдана в эксплуатацию первая очередь ЖК «Бригантина». Заселяется новый дом на ул. Индустриальной, 34. Введена в эксплуатацию новостройка на ул. Торцева. Готов принимать первых жильцов жилой комплекс с названием «Your House», расположенный на Республиканской улице. Идёт процесс передачи квартир собственникам в жилых комплексах «Акварель» (ул. Лесная) и «Пионер» (ул. Торцева).



Перед самым Новым годом на карте новостроек Северодвинска, включающей два с половиной десятка многоквартирных домов, появились еще три сданных объекта: первая очередь жилого комплекса на улице Победы, ЖК «Лесной» и Дом на Советской.

В планах у северодвинских застройщиков возвести в 2017 году не менее 20 тысяч кв. метров жилья. Как и прежде региональный интернет-сервис Новострой29.ру будет пристально следить за ходом строительства.



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