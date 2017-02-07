Архангельск: Экономика

Как рассказал первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, в кабмине согласована программа приватизации, куда не вошла компания «РЖД».

«Буквально на днях в правительстве утверждена программа приватизации, и РЖД в этот список не входит», — подчеркнул первый вице-премьер.

Шувалов пояснил, что изначально вопрос о приватизации РЖД касался лишь небольшого пакета компании.

«Когда мы обсуждали приватизацию РЖД, речь шла о совсем небольшом пакете, который можно было бы разместить в пользу негосударственных пенсионных фондов, но сейчас и этого нет в повестке», — отметил первый вице-премьер.

Как сообщают "Известия", Шувалов указал, что большая часть градообразующих предприятий в моногородах — это акционерные компании.

«Судьба монообразований не связана с тем, в частных или государственных руках. Это скорее связано с тем, что мы даже в городах, где есть государственный актив, по сути, всё равно хотим видеть более безопасную структуру экономики», — рассказал первый вице-премьер.