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Архангельск: Экономика

     

фото, видео с места события

Шувалов: приватизации РЖД не будет

Как рассказал первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, в кабмине согласована программа приватизации, куда не вошла компания «РЖД».

«Буквально на днях в правительстве утверждена программа приватизации, и РЖД в этот список не входит», — подчеркнул первый вице-премьер.

Шувалов пояснил, что изначально вопрос о приватизации РЖД касался лишь небольшого пакета компании.

«Когда мы обсуждали приватизацию РЖД, речь шла о совсем небольшом пакете, который можно было бы разместить в пользу негосударственных пенсионных фондов, но сейчас и этого нет в повестке», — отметил первый вице-премьер.

Как сообщают "Известия", Шувалов указал, что большая часть градообразующих предприятий в моногородах — это акционерные компании.

«Судьба монообразований не связана с тем, в частных или государственных руках. Это скорее связано с тем, что мы даже в городах, где есть государственный актив, по сути, всё равно хотим видеть более безопасную структуру экономики», — рассказал первый вице-премьер.

 

  
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дата: 07.02.17 | 09:58
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