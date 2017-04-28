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Архангельск: Экономика

     

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Социально-экономическое положение Поморья взято под контроль профильного ведомства

Под председательством Губернатора Архангельской области Игоря Орлова состоялось первое расширенное заседание общественного совета и коллегии регионального министерства экономического развития.

В конце прошлого года в ведомстве был пересмотрен подход к формированию совещательных органов и обновлен их состав - если раньше они частично дублировали друг друга, то теперь дополняют.

При этом распределение сфер ответственности органов имеет уровневую структуру.

- Первый уровень формирует общественный совет, который рассматривает и утверждает основные направления деятельности министерства. Это некий формат нулевого чтения, получение первых контуров общественной экспертизы, - пояснил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

В состав общественного совета ведомства входят 18 экспертов, среди которых представители предпринимательского и научного сообщества, общественной палаты, некоммерческих организаций.

- Второй уровень представлен коллегией министерства, которая является основным звеном, - отметил Семён Вуйменков. - В рамках её заседаний предполагается уточнение согласованных общественным советом направлений деятельности, обсуждение и последующее утверждение механизмов и подходов к их реализации.

В коллегии ведомства 33 эксперта, в ней представлены руководство министерства и подведомственных организаций, территориальных органов федеральных структур, профильных органов исполнительной власти, руководители профильных комитетов областного собрания депутатов.

Стоит отметить, что вовлечение районов в обсуждение актуальных вопросов и принятие решений, важных для всего региона крайне необходимо, именно поэтому в коллегию министерства были также приглашены главы муниципальных образований области и их заместители, курирующие профильные экономические вопросы.

Третий уровень будет представлен экспертным советом, который формируется в настоящее время.  

Его основной функцией станет сопровождение реализации принятых решений по стратегическим направлениям деятельности министерства.

В этот совет планируется пригласить представителей ведущих предприятий региона, а также ряд федеральных экспертов.

- Таким образом, в министерстве экономического развития Архангельской области сформирована многоуровневая система совещательных органов, что позволяет вовлечь максимально широкий круг экспертов, - подытожил Семён Вуйменков.

В ходе заседания состоялось обсуждение предусмотренных на федеральном уровне инструментов среднесрочного и долгосрочного социально-экономического развития и методы их применения в регионе.

- Цель сегодняшнего мероприятия – наполнить прикладным, практическим содержанием ту форму, которая задана федеральным центром, максимально эффективно использовать предлагаемые инструменты для достижения наших целей и задач, - подчеркнул в своём выступлении Семён Вуйменков.

Глава ведомства рассказал о системных мероприятиях, которые министерство предлагает реализовать для повышения темпов роста региональной экономики и снижения рисков, негативно отражающихся на ключевых показателях социально-экономического положения Архангельской области.

По итогам общественного обсуждения предложения министерства экономического развития были приняты.

Следующий шаг – детальный анализ ключевых показателей экономики и социальной сферы Архангельской области, выработка комплекса мер, направленных на обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона.

Отметим, что глава региона Игорь Орлова поручил подготовить соответствующий аналитический доклад и рассмотреть его на следующем заседании. С представителями общественности обсудят не только состояние отдельных отраслей экономики Архангельской области, но и конкретные предложения по дальнейшим действиям в рамках предложенного министерством плана.

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автор: mineconomAO
просмотров: 76
дата: 28.04.17 | 15:31
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