Архангельск: Экономика

В конце прошлого года в ведомстве был пересмотрен подход к формированию совещательных органов и обновлен их состав - если раньше они частично дублировали друг друга, то теперь дополняют.
При этом распределение сфер ответственности органов имеет уровневую структуру.
- Первый уровень формирует общественный совет, который рассматривает и утверждает основные направления деятельности министерства. Это некий формат нулевого чтения, получение первых контуров общественной экспертизы, - пояснил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.
В состав общественного совета ведомства входят 18 экспертов, среди которых представители предпринимательского и научного сообщества, общественной палаты, некоммерческих организаций.
- Второй уровень представлен коллегией министерства, которая является основным звеном, - отметил Семён Вуйменков. - В рамках её заседаний предполагается уточнение согласованных общественным советом направлений деятельности, обсуждение и последующее утверждение механизмов и подходов к их реализации.
В коллегии ведомства 33 эксперта, в ней представлены руководство министерства и подведомственных организаций, территориальных органов федеральных структур, профильных органов исполнительной власти, руководители профильных комитетов областного собрания депутатов.
Стоит отметить, что вовлечение районов в обсуждение актуальных вопросов и принятие решений, важных для всего региона крайне необходимо, именно поэтому в коллегию министерства были также приглашены главы муниципальных образований области и их заместители, курирующие профильные экономические вопросы.
Третий уровень будет представлен экспертным советом, который формируется в настоящее время.
Его основной функцией станет сопровождение реализации принятых решений по стратегическим направлениям деятельности министерства.
В этот совет планируется пригласить представителей ведущих предприятий региона, а также ряд федеральных экспертов.
- Таким образом, в министерстве экономического развития Архангельской области сформирована многоуровневая система совещательных органов, что позволяет вовлечь максимально широкий круг экспертов, - подытожил Семён Вуйменков.
В ходе заседания состоялось обсуждение предусмотренных на федеральном уровне инструментов среднесрочного и долгосрочного социально-экономического развития и методы их применения в регионе.
- Цель сегодняшнего мероприятия – наполнить прикладным, практическим содержанием ту форму, которая задана федеральным центром, максимально эффективно использовать предлагаемые инструменты для достижения наших целей и задач, - подчеркнул в своём выступлении Семён Вуйменков.
Глава ведомства рассказал о системных мероприятиях, которые министерство предлагает реализовать для повышения темпов роста региональной экономики и снижения рисков, негативно отражающихся на ключевых показателях социально-экономического положения Архангельской области.
По итогам общественного обсуждения предложения министерства экономического развития были приняты.
Следующий шаг – детальный анализ ключевых показателей экономики и социальной сферы Архангельской области, выработка комплекса мер, направленных на обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона.
Отметим, что глава региона Игорь Орлова поручил подготовить соответствующий аналитический доклад и рассмотреть его на следующем заседании. С представителями общественности обсудят не только состояние отдельных отраслей экономики Архангельской области, но и конкретные предложения по дальнейшим действиям в рамках предложенного министерством плана.