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Экономика | Главные новости

Совет директоров АЦБК принял решение увеличить зарплату на 5%

сегодня 09:36
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Совет директоров АО "Архангельский ЦБК" принял решение увеличить с 1 июля 2017 года заработную плату работникам комбината на 5% во всех структурных подразделениях компании.
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Повышение оплаты труда связана с хорошими результатами деятельности АЦБК по итогам первого полугодия текущего года: выполнением плана производственной программы, высокой оценкой работы в области охраны труда и успешной реализацией инвестиционной программы. 

Как прокомментировал решение основного акционера комбината - Pulp Mill Holding - генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв, предприятие в числе приоритетных задач деятельности всегда рассматривало и рассматривает вопросы социальной сферы. "Реализация программы стратегического развития и мотивации персонала нашей компании как главного актива, поддержание достойного уровня заработной платы и социальной защищённости работников АЦБК является ключевым фактором для акционера нашей компании", - отметил Дмитрий Зылёв. 
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