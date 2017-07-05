Совет директоров АЦБК принял решение увеличить зарплату на 5%
сегодня 09:36
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Совет директоров АО "Архангельский ЦБК" принял решение увеличить с 1 июля 2017 года заработную плату работникам комбината на 5% во всех структурных подразделениях компании.
Повышение оплаты труда связана с хорошими результатами деятельности АЦБК по итогам первого полугодия текущего года: выполнением плана производственной программы, высокой оценкой работы в области охраны труда и успешной реализацией инвестиционной программы.
Как прокомментировал решение основного акционера комбината - Pulp Mill Holding - генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв, предприятие в числе приоритетных задач деятельности всегда рассматривало и рассматривает вопросы социальной сферы. "Реализация программы стратегического развития и мотивации персонала нашей компании как главного актива, поддержание достойного уровня заработной платы и социальной защищённости работников АЦБК является ключевым фактором для акционера нашей компании", - отметил Дмитрий Зылёв.