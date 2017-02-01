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Архангельск: Экономика

     

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Создание заказника в междуречье Северной Двины может лишить людей работы

В Архангельской области обсуждают идею создания нового природного заказника. Его назвали «Верхнеюловский». Однако предложение экологов не встречает энтузиазма у лесопромышленников, местных властей и областных депутатов.

Председатель комитета областного Собрания по природопользованию и лесопромышленному комплексу Александр Дятлов принял участие в совещании по вопросу создания Двинско-Пинежского государственного природного ландшафтного заказника. В правительстве региона собрались экологи, лесопромышленники, представители муниципалитетов, руководители профильных ведомств.

Идея создания заказника принадлежит международной общественной организации "Всемирный фонд дикой природы". По замыслу экологов, региональные власти должны ввести полный запрет на заготовку леса на части территорий Виноградовского, Холмогорского, Пинежского и Верхнетоемского районов.

Эта инициатива вызывает обоснованную тревогу у жителей, местных властей и лесозаготовительных предприятий. Запрет на рубку леса для многих северян означает фактическое лишение работы, предприятия останутся без арендованной лесосеки, а бюджет – гарантированных поступлений. Тема неоднократно обсуждалась в ходе различных мероприятий. Так, в конце января этот вопрос поднимали на «круглом столе» комитета областного Собрания по природопользованию и лесопромышленному комплексу.

– Создание заказника в междуречье Северной Двины и Пинеги на территории Виноградовского, Холмогорского, Пинежского и Верхнетоемского районов усугубит социально-экономическое положение данных муниципальных образований и всего региона. Работающие на этой территории лесозаготовители платят налоги, занимаются лесовосстановлением, дают работу людям, они встроены в существующие производственные цепочки, лесосека находится у них в долгосрочной аренде на законных основаниях. Нельзя лишать жителей глубинки работы и средств к существованию, при создании заказников необходимо учитывать мнение и интересы северян, – отметил Александр Дятлов. 

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автор: sd29
просмотров: 80
дата: 01.02.17 | 17:46
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