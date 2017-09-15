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Экономика | Главные новости

Строительство еще одного гипермаркета «Макси» началось в Архангельске

сегодня 14:42
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Объект, принадлежащий федеральному ритейлеру «Макси-Девелопмент», будет возведен на улице Урицкого. Строительные работы начались буквально на днях и уже успели вызвать недовольство со стороны горожан.
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Дело в том, что под новый гипермаркет в Архангельске начали вырубать деревья. Жертвами будущего торгового комплекса стали берёзы. Бдительные горожане пожаловались в СМИ и администрацию округа.

Как выяснилось, рубка деревьев по адресу: ул. Урицкого, 45 - мера вынужденная. Здесь проложат инженерные коммуникации для будущего магазина «Макси». Крупный торговый объект появится на месте бывшего авторынка, территория которого пустует с давних времен.

Это уже второй гипермаркет федерального ритейлера, который планируется открыть в Архангельске. Первый функционирует с осени прошлого года на Ленинрадском проспекте и уже по праву завоевал популярность среди горожан. На сегодня - это крупнейший подобный объект в городе. В планах вологодской девелоперской компании возвести еще один магазин на Московском проспекте. 

Добавим, что проект реализуется в рамках принятого руководством компании решения по созданию собственной сети продовольственных гипермаркетов в столице Поморья.

Новости по теме: ГТРК «Поморье»

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