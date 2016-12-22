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Архангельск: Экономика

     

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Строительство пятимиллиардного плавучего дока для «Красной Кузницы» под вопросом

Арбитражный суд Архангельской области 16 января рассмотрит вопрос о возобновлении производства по иску конструкторского бюро «Алмаз» о расторжении контракта на строительство плавучего дока за 4,9 миллиарда рублей для центра судоремонта «Звездочка».

Напомним, рассмотрение дела было приостановлено в сентябре для проведения экспертизы, которая должна была оценить трудоемкость работ по подготовке проектной документации, выполненных конструкторским бюро в рамках спорного контракта.

"Алмаз" настаивает на расторжении контракта, заключенного 10 октября 2014 года, а также требует взыскать со "Звездочки" 215,7 млн рублей, в том числе 80,5 миллионов задолженности по оплате выполненных работ и 136,2 млн рублей компенсации затрат на исполнение контракта, - сообщает РИА новости.

Напомним, ЦМКБ "Алмаз" летом 2014 года стало единственным участником конкурса на конструирование, изготовление и поставку плавучего дока в рамках технического перевооружения судоремонтного завода "Красная Кузница", который является филиалом "Звездочки". Контракт был заключен. Его стоимость составляет 4,9 миллиарда рублей, срок окончания работ — март 2018 года.

Однако в дальнейшем, как сообщает портал Flotprom, в процессе оценки приоритетности проектов ЦС «Звездочка», строительство дока для архангельского предприятия было исключено из перечня работ, предусмотренных для финансирования в рамках Федеральной целевой программы. При этом часть работ по проектированию ЦМКБ "Алмаз" успел выполнить. Соответственно, они обратились в суд за возмещением фактических затрат. 

 

  
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просмотров: 479
дата: 22.12.16 | 15:46
комментариев: 4
0 0
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Комментарии пользователей
0vod (3)
Не мучались бы, заказали у тех, кто умеет строить то что нужно и все. Правда на таком заказе украсть будет сложнее. В России же искусство кораблестроения утрачено давно.
22.12.16
16:42
+
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fantazer (2)
Пока тут делят деньги, в Южной Корее строят высокотехнологичные буровые платформы, суда различного класса и назначения. А у нас только форумы, где жиденько-жиденько побздякивают-принимая это, как прогресс в деле освоения Арктики.
22.12.16
16:06
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Vadimych (1)
За такие деньги этот док можно, наверное, из золота склепать :)
22.12.16
16:02
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