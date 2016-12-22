Архангельск: Экономика

Арбитражный суд Архангельской области 16 января рассмотрит вопрос о возобновлении производства по иску конструкторского бюро «Алмаз» о расторжении контракта на строительство плавучего дока за 4,9 миллиарда рублей для центра судоремонта «Звездочка».

Напомним, рассмотрение дела было приостановлено в сентябре для проведения экспертизы, которая должна была оценить трудоемкость работ по подготовке проектной документации, выполненных конструкторским бюро в рамках спорного контракта.

"Алмаз" настаивает на расторжении контракта, заключенного 10 октября 2014 года, а также требует взыскать со "Звездочки" 215,7 млн рублей, в том числе 80,5 миллионов задолженности по оплате выполненных работ и 136,2 млн рублей компенсации затрат на исполнение контракта, - сообщает РИА новости.

Напомним, ЦМКБ "Алмаз" летом 2014 года стало единственным участником конкурса на конструирование, изготовление и поставку плавучего дока в рамках технического перевооружения судоремонтного завода "Красная Кузница", который является филиалом "Звездочки". Контракт был заключен. Его стоимость составляет 4,9 миллиарда рублей, срок окончания работ — март 2018 года.

Однако в дальнейшем, как сообщает портал Flotprom, в процессе оценки приоритетности проектов ЦС «Звездочка», строительство дока для архангельского предприятия было исключено из перечня работ, предусмотренных для финансирования в рамках Федеральной целевой программы. При этом часть работ по проектированию ЦМКБ "Алмаз" успел выполнить. Соответственно, они обратились в суд за возмещением фактических затрат.



