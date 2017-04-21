Архангельск: Экономика

фото, видео с места события Свыше 55,5 млрд. рублей вкладов и сберегательных сертификатов привлек Северный банк Северный банк ПАО Сбербанк в I квартале текущего года привлек у клиентов – физических лиц свыше 55,5 млрд. рублей. Эти средства размещены в 220 тысячах вкладов и сберегательных сертификатах.



Среди регионов, на территории которых Северный банк ведет свою деятельность, наибольшая сумма привлеченных средств приходится на Ярославскую (16,9 млрд рублей) и Архангельскую (14 млрд. рублей) области. В Вологодской области клиенты Сбербанка разместили 12,3 млрд. рублей средств, в Ивановской – 7,5 млрд. рублей, в Костромской – 4,6 млрд. рублей.



Сбербанк продолжает совершенствовать услуги по вкладам и сберегательным сертификатам. Так, в январе-марте текущего года клиенты могли оформить в интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн онлайн-вклада «Новый уровень» с повышенными процентными ставками. В апреле банк запустил новый вклад «Память поколений» с повышенной процентной ставкой.



Отличием этого вклада является то, что часть суммы, внесенной на вклад при зачислении процентов, перечисляется в благотворительный фонд «Память поколений». Открыть вклад можно в любом отделении банка или в интернет-банке Сбербанк Онлайн.



С более подробной информацией об условиях и процентных ставках по вкладу «Память поколений» можно ознакомиться на сайте банка в разделе



*на правах рекламы Свыше 76% привлеченнх средств размещены в депозитах банка (171 тысяча вкладов на общую сумму 42,4 млрд. рублей). Оставшиеся 23,7% средств приходятся на сберегательные сертификаты (48,9 тысяч договоров на общую сумму 13,1 млрд. рублей). Средний размер вклада составил 247,7 тысячи рублей, средний размер сберегательного сертификата – 268,5 тысячи рублей.Среди регионов, на территории которых Северный банк ведет свою деятельность, наибольшая сумма привлеченных средств приходится на Ярославскую (16,9 млрд рублей) и Архангельскую (14 млрд. рублей) области. В Вологодской области клиенты Сбербанка разместили 12,3 млрд. рублей средств, в Ивановской – 7,5 млрд. рублей, в Костромской – 4,6 млрд. рублей.Сбербанк продолжает совершенствовать услуги по вкладам и сберегательным сертификатам. Так, в январе-марте текущего года клиенты могли оформить в интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн онлайн-вклада «Новый уровень» с повышенными процентными ставками. В апреле банк запустил новый вклад «Память поколений» с повышенной процентной ставкой.Отличием этого вклада является то, что часть суммы, внесенной на вклад при зачислении процентов, перечисляется в благотворительный фонд «Память поколений». Открыть вклад можно в любом отделении банка или в интернет-банке Сбербанк Онлайн.С более подробной информацией об условиях и процентных ставках по вкладу «Память поколений» можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Вклады» версия для печати просмотров: 116

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