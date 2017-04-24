Архангельск: Экономика

фото, видео с места события Tele2 запустила «медиазвонки» Tele2 предложила абонентам одновременно просматривать фото и видео, слушать музыку и обсуждать контент в режиме реального времени. Оператор запустил приложение Dabkick.



Dabkick работает в сетях стандарта 3G/4G и может единовременно связывать на одном «медиазвонке» до 100 тыс. участников. С помощью Dabkick пользователи делятся с друзьями музыкальным и видеоконтентом, находящимся в свободном доступе, например на Youtube, или своими фотографиями. Создатели приложения работают над тем, чтобы технология также поддерживала загрузку личного видео и музыки участников.



«Принято считать, что по-настоящему живое общение возникает, только когда участники группы в одно время лично присутствуют в едином пространстве. Мы предлагаем клиентам пересмотреть это утверждение – приложение Dabkick создает возможности для общения по другим правилам. С новым сервисом расстояние больше не помеха для того, чтобы обсуждать фильм, фото и музыку в одной компании», – отметил Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов.



Приложение доступно для скачивания в



*на правах рекламы Dabkick предлагает новый подход к общению, приходящий на смену традиционным голосовым вызовам и видеозвонкам, − Media Call («медиазвонок»). Эта технология позволяет общаться за одновременным просмотром и прослушиванием медиаконтента: видео, фотографий или музыки.Dabkick работает в сетях стандарта 3G/4G и может единовременно связывать на одном «медиазвонке» до 100 тыс. участников. С помощью Dabkick пользователи делятся с друзьями музыкальным и видеоконтентом, находящимся в свободном доступе, например на Youtube, или своими фотографиями. Создатели приложения работают над тем, чтобы технология также поддерживала загрузку личного видео и музыки участников.«Принято считать, что по-настоящему живое общение возникает, только когда участники группы в одно время лично присутствуют в едином пространстве. Мы предлагаем клиентам пересмотреть это утверждение – приложение Dabkick создает возможности для общения по другим правилам. С новым сервисом расстояние больше не помеха для того, чтобы обсуждать фильм, фото и музыку в одной компании», – отметил Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов.Приложение доступно для скачивания в Google Play Apple Store . Чтобы начать пользоваться Dabkick, достаточно пройти простую процедуру регистрации. Пользователь может пригласить к участию в «медиазвонке» даже тех друзей, у кого не установлено приложение. Чтобы вместе просматривать контент, необходимо отправить друзьям через приложение приглашение (в виде SMS или по электронной почте). версия для печати просмотров: 35

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