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Архангельск: Экономика

     

фото, видео с места события

Tele2 запустила «медиазвонки»

Tele2 предложила абонентам одновременно просматривать фото и видео, слушать музыку и обсуждать контент в режиме реального времени. Оператор запустил приложение Dabkick.
Dabkick предлагает новый подход к общению, приходящий на смену традиционным голосовым вызовам и видеозвонкам, − Media Call («медиазвонок»). Эта технология позволяет общаться за одновременным просмотром и прослушиванием медиаконтента: видео, фотографий или музыки.

Dabkick работает в сетях стандарта 3G/4G и может единовременно связывать на одном «медиазвонке» до 100 тыс. участников. С помощью Dabkick пользователи делятся с друзьями музыкальным и видеоконтентом, находящимся в свободном доступе, например на Youtube, или своими фотографиями. Создатели приложения работают над тем, чтобы технология также поддерживала загрузку личного видео и музыки участников.

«Принято считать, что по-настоящему живое общение возникает, только когда участники группы в одно время лично присутствуют в едином пространстве. Мы предлагаем клиентам пересмотреть это утверждение – приложение Dabkick создает возможности для общения по другим правилам. С новым сервисом расстояние больше не помеха для того, чтобы обсуждать фильм, фото и музыку в одной компании», – отметил Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов.

Приложение доступно для скачивания в Google Play и Apple Store. Чтобы начать пользоваться Dabkick, достаточно пройти простую процедуру регистрации. Пользователь может пригласить к участию в «медиазвонке» даже тех друзей, у кого не установлено приложение. Чтобы вместе просматривать контент, необходимо отправить друзьям через приложение приглашение (в виде SMS или по электронной почте). 

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просмотров: 35
дата: 24.04.17 | 16:34
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