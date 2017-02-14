Архангельск: Экономика

Архангельское управление федеральной антимонопольной службы России обнародовано официальное заявление, в котором констатируется, что у федерального надзорного органа отсутствуют какие-либо претензии к ПАО «Архэнергосбыт».

В заявлении в частности говорится о наличии соответствия законам РФ публичных договоров, предлагаемых потребителям электрической энергии для заключения на 2017 и последующие годы.

Предметом идеологических спекуляций со стороны отдельных распределительно-сетевых компаний стало предписание, выданное гарантирующему поставщику в минувшем году Управлением ФАС на основании жалобы частного ООО «Транс - М», руководителю которого не понравились (а возможно, просто показались непривычными) отдельные формулировки новых договоров. Потребитель счел, что имеет место «навязывание невыгодных для него условий договоров».

В середине января текущего года конфликт с ООО «Транс - М» был полностью исчерпан: четыре пункта (1.1, 1.2, 1.3 и 2.1.3 соответственно) договора с ООО «Транс - М» изложены в редакции, которую хотел видеть потребитель и которая нашла поддержку в Управлении Федеральной антимонопольной службы. Претензий к гарантирующему поставщику более нет ни у потребителя, ни у надзорного органа.

«ПАО «Архангельская сбытовая компания» добровольно в полном объеме в установленный срок выполнило предупреждение антимонопольного органа, - говорится в официальном пресс-релизе УФАС. - В связи с добровольным исполнением гарантирующим поставщиком предупреждения УФАС, последнее к ПАО «АСК» претензий не имеет, …, оснований для принятия мер реагирования нет».

«Типовые формы договоров, как и шаблоны любых других документов делового оборота, разрабатываются для того, чтобы сделать процесс построения деловых отношений между потребителями и ресурсоснабжающими организациями предельно оперативным и удобным, - объясняет Александр Иванович Крук, заместитель директора ПАО «Архэнергосбыт» по правовым вопросам. – При этом шаблоны, размещенные на корпоративном сайте, не догматичны. Архангельская сбытовая компания всегда готова рассмотреть протокол разногласий, предложенный потребителем. При необходимости отдельные тонкости договорных отношений, касающиеся узкоспецифических особенностей бизнеса конкретного потребителя, могут быть обсуждены в индивидуальном порядке. Исключение, разумеется, представляют желания, противоречащие законодательству об электроэнергетике, гражданскому праву и здравому смыслу. Если сбытовая компания начнет переписывать десятки тысяч договоров с учетом сиюминутных капризов, связанных с синтаксическим построением фраз, терминологией, смягчением положений об ответственности потребителя, энергосбытовая деятельность в регионе будет полностью парализована».

ПАО «Архэнергосбыт» напоминает потребителям электрической энергии: претензии Архангельского УФАС, ранее заявленные в адрес ПАО «Архэнергосбыт», касались конфликтной ситуации, связанной с единственным потребителем. В настоящее время к ПАО «Архэнергосбыт» УФАС претензий не имеет.

Любые сообщения в СМИ о якобы имеющих место в типовых договорах противоречиях с законом стоит расценивать, как форму недобросовестной конкуренции.

Все ранее заключенные и заключаемые в настоящее время договоры полностью соответствуют требованиям законодательства и являются действующими.